Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 6 al 12 novembre 2023: Zuleyha e Demir si sposano per amore!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 6 al 12 novembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 6 al 12 novembre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10, e la domenica dalle 21:20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 6 novembre 2023

Dopo aver parlato con lei, Fekeli chiede a Lutfiye di rientrare con lui a Cukurova: insieme, infatti, possono fare fronte comune per tentare di placare l'ira funesta di Fikret, determinato come non mai a portare avanti il suo piano di vendetta contro Demir.

Puntata in onda Martedì 7 novembre 2023

Per la prima volta dopo anni, Zuleyha e Demir sembrano essere davvero innamorati. Lui, però, avverte ancora l'esigenza di chiederle scusa per il terribile trattamento riservatole in passato, quando cercava di tenerla stretta a sé con la forza. Dopodiché, lo Yaman chiede di nuovo la mano alla moglie.

Puntata in onda Mercoledì 8 novembre 2023

Zuleyha e Demir si stanno godendo la loro secondo luna di miele, e non potrebbero essere più felici di così. Intanto, Fekeli propone a Lutfiye di stabilirsi a Cukurova per cercare di aiutarlo a tenere a bada Fikret. La donna accetta di buon grado.

Puntata in onda Giovedì 9 novembre 2023

Fikret scopre che Umit si è innamorata di Demir, e non la prende per niente bene. Intanto, quest'ultimo è di ritorno dalla seconda luna di miele con Zuleyha. Felice, si dirige al ristorante, dove lo attendono Erkan e Dursun per parlare d'affari. Purtroppo, però, la serata finirà molto male per lo Yaman.

Puntata in onda Venerdì 10 novembre 2023

Demir torna a casa ricoperto di sangue. Il giorno seguente, l'uomo racconta a Zuleyha che cosa gli è successo: ha fatto a botte con Ramazan, il vetraio, che aveva osato insultare Sevda. L'ex sarta, fuori di sé dalla rabbia, si reca alla vetreria e distrugge tutto con una spranga di ferro.

Puntate in onda Sabato 11 novembre 2023

Mujgan chiede a Fikret di scegliere tra l'amore per lei ed i suoi piani di vendetta. Intanto, Demir si ferma per strada con l'intento di soccorrere un uomo con l'auto in panne, ma viene colpito alla testa da un misterioso aggressore. Zuleyha, Sevda e Gulten, invece, corrono in aiuto di una bambina delle baracche che ha avuto un incidente e la portano in ospedale; qui, se ne occuperà Umit. Dopodiché, Demir ha un incontro ad Istabul con Esma, e scopre che l'autore dei manifesti che infangano la reputazione degli Yaman è Fikret. Parlando poi con Zuleyha, l'uomo scopre anche le moglie sapeva già qualcosa sul suo conto, e s'infuria perché glielo ha taciuto. Nel frattempo, Fekeli giunge con Lutfiye nel covo del nipote e viene colto da un infarto: ha capito che è Fikret l'autore dell'attentato fallito ai danni dell'azienda di Demir.

Puntate in onda Domenica 12 novembre 2023

In ospedale Cetin si scaglia contro Fikret, ritenendolo il responsabile dell'infarto di Fekeli. Demir assiste alla scena, mentre Lutfiye riesce ad acquitare il nipote e a mandarlo a casa. Intanto, per tutta Cukurova non si parla d'altro che delle dichiarazioni fatte da Fikret sui giornali riguardo gli abusi che la madre subiva da parte di Adnan Yaman senior. In un secondo momento, Demir, Zuleyha e Fikret entrano a conoscenza del vero rapporto che c'era tra Adnan senior e Safiye. Lutfiye fa leggere al nipote delle lettere in cui è testimoniato l'amore che la madre provava per il padre biologico. Fikret decide di partire per la Germania, mentre il signore di Cukurova rende noto il carteggio per ripulire il nome del papà.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.