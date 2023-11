Terra Amara Anticipazioni 4 novembre 2023: Zuleyha confessa a Demir di amarlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 4 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha si dichiara a Demir, mentre Mujgan lascia Fikret. Gulten, invece, fa una scoperta sconvolgente. Nel frattempo, ormai troppe persone hanno capito che lo Yaman ha un'amante...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 4 novembre 2023, alle 14.10, grazie ad un'idea di Sermin, Zuleyha viene ritrovata nel bosco, con una gamba immobilizzata da una trappola. La giovane non riporta ferite gravi, ma essendo disidratata, viene ricoverata in ospedale. Qui, l'Altun rivela di non ricordare che cosa le sia successo. Una volta ripresasi, quest'ultima confessa a Demir di essersi innamorata di lui. Intanto, Mujgan viene a sapere da Bathiar di Monika, una vecchia fiamma di Fikret che aveva provato a suicidarsi; la dottoressa affronta l'amato e lo lascia. Gulten, invece, scopre da Ismail che Gaffur ha impegnato l'atto di proprietà delle terre che Hunkar aveva intestato a lei. L'uomo, inoltre, è determinato a riscattare i possedimenti, poiché il marito di Saniye non gli ha mai restituito i soldi. La ragazza preferisce tenere questo segreto per sé, ma tutti si accorgono che nasconde qualcosa che la preoccupa. Dopodiché, per tutta Cukurova ci sono dei manifesti che mirano ad infangare il nome del defunto Adnan Yaman senior, e Demir ordina ai propri uomini di rimuoverli immediatamente. Nel frattempo, Mujgan si rende conto che tra quest'ultimo ed Umit c'è qualcosa, e ne parla con lei. Sermin, nel mentre, smaschera lo Yaman, dicendo di aver scoperto che ha mentito sul suo viaggio ad Ankara; la Kahraman gli fornisce un alibi. Per finire, Zuleyha viene dimessa dall'ospedale e racconta a Sevda che la memoria le è tornata: sa chi è stato ad aggredirla nel bosco...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha viene ritrovata e si dichiara a Demir!

Grazie all'idea di Sermin di servirsi del fiuto infallibile dei cani, Zuleyha viene ritrovata: è nel bosco, con una gamba immobilizzata da una trappola in cui ha accidentalmente messo il piede. La ragazza non riporta ferite gravi, ma è molto disidratata; pertanto, viene comunque ricoverata in ospedale. Qui, mentre Demir le sta accanto - e Umit li osserva indispettita da lontano -, l'Altun dichiara di non ricordare con esattezza che cosa le sia accaduto. Una volta ripresasi, però, la giovane dice al marito di ricordare che cosa aveva cominciato a provare nei suoi confronti nell'ultimo periodo: dopo la tragica morte di Yilmaz, giorno dopo giorno se ne è innamorata. Lo Yaman è incredulo, ma felice come non mai: in fin dei conti, e nonostante la relazione clandestina con il primario, lui non ha mai smesso di amare Zuleyha. Intanto, Mujgan ascolta un racconto di Bathiar su Monika, una vecchia fiamma di Fikret che tentò il suicidio. La dottoressa, sconcertata, decide di lasciare il fidanzato.

Terra Amara Anticipazioni: Gulten sotto shock...

Gulten viene informata da Ismail sul conto in sospeso che ha con Gaffur. Quest'ultimo, quando aveva bisogno di soldi per tentare di far fortuna in Germania, si era presentato da lui per chiedergli un prestito; non avendo altro, aveva impegnato l'atto di proprietà delle terre che Hunkar aveva donato alla sorella. Ora, dato che Gaffur non gli ha ancora restituito il denaro, Ismail vuole riscattare i possedimenti di Gulten. La poverina è sconvolta, ma decide che per il momento non ne farà parola con nessun altro.

Zuleyha recupera la memoria, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 4 novembre 2023

È l'alba di un nuovo giorno a Cukurova, che si risveglia ricoperta da manifesti contro il defunto Adnan Yaman senior. Non appena lo viene a sapere, Demir va su tutte le furie. L'imprenditore ordina ai propri uomini di affrettarsi a rimuoverli. Nel frattempo, Mujgan nota che tra lo Yaman e Umit potrebbe esserci qualcosa. Determinata a vederci più chiaro, la dottoressa va a parlarne con la diretta interessata, anche perché ormai sono in confidenza. Anche Sermin ha capito che il cugino ha un'amante, benché non abbia ancora individuato chi sia la donna in questione. Curiosa, la bionda prova a spingere Demir a confessare, mettendolo in difficoltà con una rivelazione: sa che ha mentito sul suo viaggio ad Ankara. Interviene però prontamente la Kahraman, la quale gli fornisce un alibi. Per finire, finalmente Zuleyha è pronta a tornare alla tenuta, poiché sta meglio e quindi può essere dimessa. Una volta rincasata, l'ex sarta dice a Sevda che adesso si ricorda chi l'ha aggredita nel bosco...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 30 ottobre al 4 novembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.