Terra Amara Anticipazioni 10 novembre 2023: Demir ricoperto di sangue. Zuleyha perde le staffe!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 10 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha, furibonda, prende una spranga di ferro per distruggere un negozio!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 10 novembre 2023, alle 14:10, Demir torna a casa ricoperto di sangue. Il giorno seguente, l'uomo racconta a Zuleyha che cosa gli è successo: ha fatto a botte con Ramazan, il vetraio, che aveva osato insultare Sevda. L'ex sarta, fuori di sé dalla rabbia, si reca alla vetreria e distrugge tutto con una spranga di ferro!

Terra Amara Anticipazioni: Demir ha una brutta serata...

Demir e Zuleyha hanno appena trascorso dei giorni meravigliosi in occasione della loro seconda luna di miele. I due, innamorati come non mai, rientrano alla tenuta. L'imprenditore è davvero felice. Adesso, tuttavia, deve separarsi dalla moglie, per recarsi al ristorante in cui incontrerà Erkan e Dursun per discutere d'affari. Purtroppo, il sorriso che aveva negli ultimi giorni sta per sparire dal suo volto.

Terra Amara Anticipazioni: Demir ricoperto di sangue!

Lo Yaman sta rientrando alla villa, ed è ricoperto di sangue. L'indomani, il giovane racconta alla moglie che cosa gli è accaduto la sera prima. Mentre parlava con Erkan e Dursun, ha sentito il vetraio, Ramazan, fare delle pesanti insinuazioni su Sevda; Demir, allora, ha perso le staffe: quell'uomo non poteva concedersi la libertà d'insultare la cantante al suo cospetto. Così, i due si sono azzuffati.

Zuleyha perde le staffe, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 10 novembre 2023

L'Altun è sotto shock. Quest'ultima non riesce a credere che Ramazan abbia osato parlare male di Sevda, e che abbia osato mettere le mani addosso al marito. Accecata dalla rabbia, Zuleyha si arma di una spranga di ferro e si dirige verso il negozio dello spregevole vetraio per distruggerlo. I passanti assistono attoniti alla scena: la nuova signora della tenuta sembra totalmente fuori di sé. Poco dopo, proprio perché in molto l'hanno vista compiere questo atto vandalico, l'Altun viene denunciata. Come reagirà l'ex sarta?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 6 al 12 novembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.