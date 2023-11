Terra Amara Anticipazioni 9 novembre 2023: Fikret è furioso con Umit!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 9 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Fikret è fuori di sé dalla rabbia. Demir, invece, sta per vivere una brutta serata...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 9 novembre 2023, alle 14:10, Fikret scopre che Umit si è innamorata di Demir, e non la prende per niente bene. Intanto, quest'ultimo è di ritorno dalla seconda luna di miele con Zuleyha. Felice, si dirige al ristorante, dove lo attendono Erkan e Dursun per parlare d'affari. Purtroppo, però, la serata finirà molto male per lo Yaman...

Terra Amara Anticipazioni: Fikret vuole vendicarsi!

Fikret è giunto a Cukurova con un piano ben preciso: vendicarsi dell'unico membro ancora in vita della famiglia Yaman, ossia Demir. Infatti, quest'ultimo è il fratellastro, poiché sono entrambi i figli di Adnan Yaman senior. L'uomo più potente di Cukurova ebbe diverse relazioni clandestine, e tra di esse quella con la madre, Safiye, da cui nacque lui; Adnan senior, però, non volle saperne di loro due, condannandoli ad una vita miserevole.

Terra Amara Anticipazioni: Fikret scopre che Umit ama Demir!

Per farla pagare allo Yaman junior, Fikret ha cominciato a scrivere delle lettere anonime e ad appendere dei manifesti contro il papà. Inoltre, sta tentando di mandare in fumo tutti i suoi affari. Come se non bastasse, il ragazzo ha persino ordinato ad Umit di sedurlo. L'obiettivo di Fikret è quello di rovinare la vita al consanguineo, partendo dalla sua reputazione. Pertanto, le ha imposto di non innamorarsene: avrebbe dovuto interpretare soltanto il ruolo dell'amante, fargli perdere la testa e poi dirgli addio per sempre. Per questa ragione, ora che scopre che il primario gli ha disobbedito, invaghendosene, il nipote di Fekeli non la prende molto bene...

Demir sta per avere una brutta serata, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 novembre 2023

Demir e Zuleyha hanno appena trascorso dei giorni meravigliosi in occasione della loro seconda luna di miele. I due, innamorati come non mai, rientrano alla tenuta. L'imprenditore è davvero felice. Adesso, tuttavia, deve separarsi dalla moglie, per recarsi al ristorante in cui incontrerà Erkan e Dursun per discutere d'affari. Purtroppo, il sorriso che aveva negli ultimi giorni sta per sparire dal suo volto. Lo Yaman sta per avere una brutta serata per colpa di un vetraio, Ramazan, che non saprà tenere a freno la lingua...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 6 al 12 novembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.