Temptation Island: al via la nuova edizione, questa sera su Canale 5, le anticipazioni

Oggi, giovedì 3 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, primo attesissimo appuntamento in tv con Temptation Island, viaggio antropologico nei sentimenti. Ecco le sette coppie che parteciperanno al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island: la prima puntata della nuova edizione, questa sera su Canale 5

In amore si sa non esistono né regole né certezze. Il rapporto con il tempo evolve, si trasforma e a volte è difficile creare quell’alchimia che dura per sempre. E’ per questo che sette coppie non sposate e senza figli in comune decidono di mettersi in gioco, affrontando un’esperienza senza filtri per scoprire la vera natura del loro legame e provare a rispondere ad alcune domande fondamentali per continuare a vivere un rapporto di coppia. “L’amore che c’è tra di noi è autentico? La vita di coppia è la vita che voglio? Posso davvero fidarmi della persona che ho al mio fianco? Lui/lei è la persona giusta con cui costruire un futuro insieme?

Un’esperienza senza precedenti per le sette coppie che si troveranno faccia a faccia con

dubbi, conferme, insicurezze e nuove consapevolezze. Partecipano:

Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno;

Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni;

Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo;

Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni;

Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni;

Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni;

Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

A condurre il racconto di questo intenso viaggio antropologico e percorso dell’anima Filippo Bisciglia, attento a restituire le emozioni più profonde e autentiche dei protagonisti, tra sorrisi, lacrime, momenti di riflessione ma anche di divertimento spensieratezza e gioco.

Il loro viaggio prende il via in Calabria, nel bellissimo Calalandrusa Beach&Nature Resort (in provincia di Catanzaro), direttamente sulle acque cristalline del mar Ionio. Qui, in un contesto unico fuori dalla quotidianità, le sette coppie, dopo lo sbarco dal caicco, si dividono e vivono in due villaggi separati. Con loro, 26 single, 13 donne e 13 uomini, divisi nei rispettivi villaggi.Giorno dopo giorno la convivenza con i single porta i fidanzati e le fidanzate ad aprirsi, raccontarsi, scoprire nuovi lati di sé, ma soprattutto riflettere e confrontarsi sulla propria relazione che non sempre è solida come si pensa.

Durante il periodo di permanenza, attesissimi i falò, immancabile appuntamento sulla spiaggia dove fidanzati e fidanzate sono chiamati da Filippo per nuovi e importanti svelamenti mostrati attraverso video che rivelano cosa accade nei rispettivi villaggi. Ma, capita spesso che alcuni video vengano anticipati nel Capanno, luogo di incontro all’interno dei villaggi.

Quando il viaggio nei sentimenti volge al termine i componenti delle coppie rimaste in gioco devono sciogliere ogni dubbio all’immancabile e attesissimo falò di confronto finale. Sarà proprio qui che i protagonisti decideranno se l’amore vince su tutto o se la distanza ha creato la temuta crisi.

La prima puntata di Tempation Island, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5