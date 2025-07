Temptation Island, ecco chi sono i 13 tentatori della nuova edizione (tra loro un 44enne, il più "vecchio" del reality)

News VIP

A poche ore dalla nuova edizione di Temptation Island, sono stati svelati i nomi dei tredici tentatori che animeranno il villaggio delle fidanzate

L'attesa è finita! Domani, mercoledì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, che sarà condotta anche quest'anno da Filippo Bisciglia. Sette le coppie pronte a mettere alla prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni: Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno; Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni; Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo; Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni; Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni; Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni; Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

Il loro percorso ha inizio in Calabria, nella splendida cornice del Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato in provincia di Catanzaro. Si tratta di un vero e proprio angolo di tranquillità immerso nella natura, circondato da rigogliosi giardini e affacciato sul limpido mar Ionio. In questo scenario dal fascino mediterraneo, lontano dalla routine quotidiana, le sette coppie approdano a bordo di un caicco e, subito dopo lo sbarco, si separano per vivere in due villaggi distinti.

Con il passare dei giorni, la vicinanza con i single diventa l’occasione per mettersi in gioco: i fidanzati e le fidanzate si aprono, condividono esperienze personali, mettono a nudo emozioni e fragilità. Un'esperienza che, in molti casi, rivela crepe in relazioni che sembravano più solide di quanto non fossero realmente.

Temptation Island: i 13 tentatori della nuova edizione

Ecco i tentatori che animeranno il viaggio dei sentimenti delle fidanzate:

Diego, 44 anni, vive in provincia di Roma. Ha una sua tappezzeria. Ha due figli ai quali è

molto legato.

Emanuele, 29 anni vive a Milano. E’ fisioterapista e lavora con il fratello gemello presso il

loro studio. Suo papà è stato un portiere di serie A.

Flavio, 24 anni, vive in provincia di Firenze. E’ un calciatore, ha fatto molti sacrifici per

inseguire il suo sogno.

Lorenzo, 22 anni vive a Pavia. Lavora come personal trainer ed è anche allenatore di

basket.

Manuel, 26 anni nato in provincia di Pavia, vive a Milano. E’ una guardia giurata.

Gabriel, 25 anni vive a Napoli. Laureato in Economia, è un data analyst.

Andrea, 29 anni viva a Latina. Laureato in Economia, è caposquadra presso una ditta di

logistica.

Francesco, 24 anni vive in provincia di Caserta. E’ laureato in Scienze motorie, e spera di

diventare un insegnante.

Salvatore, 27 anni vive a Palermo. E’ un autista NCC.

Mariano, 32 anni vive a Pozzuoli. E’ un operaio specializzato in impianti di rete elettrica ed

elettronica.

Alessandro, 36 anni vive a Napoli. E’ un rappresentante di abbigliamento e ha prodotto

una sua linea.

Matteo, 28 anni vive a Ravenna. E’ un tecnico metalmeccanico.

Edoardo, 25 anni vive a Roma. E’ un service manager per un’azienda informatica.

