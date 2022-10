Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 22 Ottobre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Dunkirk, Smallfoot - il mio amico delle nevi, Midnight in the Switchgrass, Il permesso - 48 ore fuori, Cosmonauta, Il curioso caso di Benjamin Button. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Ballando con le Stelle, Blue Bloods, Sapiens - Un solo pianeta, Tu Si Que Vales, Alessandro Borghese - 4 Ristoranti.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 22 Ottobre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Dunkirk, Smallfoot - il mio amico delle nevi, Midnight in the Switchgrass, Il permesso - 48 ore fuori, Cosmonauta, Il curioso caso di Benjamin Button, In trappola - Don't Get Out, Cugini Carnali, Poliziotti, Giustizia a tutti i costi, Una squadra da sogno

Tutti i Film questa sera in TV:

Dunkirk , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film drammatico, guerra del 2017 di Christopher Nolan, con Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D'Arcy, Harry Styles, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan, Fionn Whitehead, Charley Palmer Rothwell, Elliott Tittensor, Brian Vernel e Kevin Guthrie.

, il in onda : film drammatico, guerra del 2017 di Christopher Nolan, con Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D'Arcy, Harry Styles, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan, Fionn Whitehead, Charley Palmer Rothwell, Elliott Tittensor, Brian Vernel e Kevin Guthrie. Smallfoot - il mio amico delle nevi , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film avventura, animazione, commedia, musicale del 2018 di Karey Kirkpatrick e Jason Reisig, con le voci italiane di Lodovica Comello, Lorenzo Licitra, Sofia Scalia e Luigi Calagna.

, il in onda : film avventura, animazione, commedia, musicale del 2018 di Karey Kirkpatrick e Jason Reisig, con le voci italiane di Lodovica Comello, Lorenzo Licitra, Sofia Scalia e Luigi Calagna. Midnight in the Switchgrass , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film thriller del 2021 di Randall Emmett, con Megan Fox, Bruce Willis, Emile Hirsch, Lukas Haas, Colson Baker e Lydia Hull.

, il in onda : film thriller del 2021 di Randall Emmett, con Megan Fox, Bruce Willis, Emile Hirsch, Lukas Haas, Colson Baker e Lydia Hull. Il permesso - 48 ore fuori , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film noir, drammatico, thriller del 2017 di Claudio Amendola, con Claudio Amendola, Luca Argentero, Valentina Bellè, Giacomo Ferrara, Valentina Sperlì, Antonino Iuorio, Ivan Franek, Alessandra Roca, Massimo De Santis, Stefano Rabatti, Andrea Carpenzano, Gerry Mastrodomenico e Alice Pagani.

, il in onda : film noir, drammatico, thriller del 2017 di Claudio Amendola, con Claudio Amendola, Luca Argentero, Valentina Bellè, Giacomo Ferrara, Valentina Sperlì, Antonino Iuorio, Ivan Franek, Alessandra Roca, Massimo De Santis, Stefano Rabatti, Andrea Carpenzano, Gerry Mastrodomenico e Alice Pagani. In trappola - Don't Get Out , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film thriller del 2018 di Christian Alvart, con Wotan Wilke Möhring, Nora Huetz, Christiane Paul, Fahri Ogün Yardim, Mavie Hörbiger, Emily Kusche, Jürgen Heinrich, Paul Lux e Aleksandar Jovanovic.

, il in onda : film thriller del 2018 di Christian Alvart, con Wotan Wilke Möhring, Nora Huetz, Christiane Paul, Fahri Ogün Yardim, Mavie Hörbiger, Emily Kusche, Jürgen Heinrich, Paul Lux e Aleksandar Jovanovic. Cugini Carnali , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film erotico del 1974 di Sergio Martino, con Susan Player, Riccardo Cucciolla, Alfredo Pea, Claudio Nicastro, Rosalba Neri, Fiorella Masselli, Renzo Marignano, Lia Tanzi, Mauro Perrucchetti e Hugh Griffith.

, il in onda : film erotico del 1974 di Sergio Martino, con Susan Player, Riccardo Cucciolla, Alfredo Pea, Claudio Nicastro, Rosalba Neri, Fiorella Masselli, Renzo Marignano, Lia Tanzi, Mauro Perrucchetti e Hugh Griffith. Cosmonauta , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film commedia, drammatico del 2009 di Susanna Nicchiarelli, con Claudia Pandolfi, Sergio Rubini, Mariana Raschillà, Pietro Del Giudice, Susanna Nicchiarelli e Angelo Orlando.

, il in onda : film commedia, drammatico del 2009 di Susanna Nicchiarelli, con Claudia Pandolfi, Sergio Rubini, Mariana Raschillà, Pietro Del Giudice, Susanna Nicchiarelli e Angelo Orlando. Poliziotti, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film drammatico del 1994 di Giulio Base, con Claudio Amendola, Michele Placido, Kim Rossi Stuart, Nadia Farès, Roberto Citran, Luigi Diberti, Fulvio Milani, Stefania Rocca, Mario Aterrano, Fabrizio Camponeschi, Walter Da Pozzo, Luigi Di Fiore, Giulio Donnini, Franco Diogene, Franco Pistoni, Paola Rota e Christian Barbato.

il in onda : film drammatico del 1994 di Giulio Base, con Claudio Amendola, Michele Placido, Kim Rossi Stuart, Nadia Farès, Roberto Citran, Luigi Diberti, Fulvio Milani, Stefania Rocca, Mario Aterrano, Fabrizio Camponeschi, Walter Da Pozzo, Luigi Di Fiore, Giulio Donnini, Franco Diogene, Franco Pistoni, Paola Rota e Christian Barbato. Giustizia a tutti i costi , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, poliziesco del 1991 di John Flynn, con Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nicky Corello, Robert Lasardo, Ron Maccone, Vincent Nasso, Julius Nasso Jr., Diane Peterson, Gianni Russo, John Senger, Joe Spararo, Steve Taylor, Jerry Strivelli e Serafino Tomasetti.

, il in onda : film azione, poliziesco del 1991 di John Flynn, con Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nicky Corello, Robert Lasardo, Ron Maccone, Vincent Nasso, Julius Nasso Jr., Diane Peterson, Gianni Russo, John Senger, Joe Spararo, Steve Taylor, Jerry Strivelli e Serafino Tomasetti. Il curioso caso di Benjamin Button , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven : film drammatico, fantasy, sentimentale del 2008 di David Fincher, con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Josh Stewart, Peter Donald Badalamenti II, Chandler Canterbury, Joshua DesRoches, Joel Bissonnette, Donna DuPlantier, Deneen Tyler, David Ross Paterson, Robert Towers, Shiloh Jolie-Pitt e Eve Brent.

, il in onda : film drammatico, fantasy, sentimentale del 2008 di David Fincher, con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Josh Stewart, Peter Donald Badalamenti II, Chandler Canterbury, Joshua DesRoches, Joel Bissonnette, Donna DuPlantier, Deneen Tyler, David Ross Paterson, Robert Towers, Shiloh Jolie-Pitt e Eve Brent. Una squadra da sogno, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000: film commedia del 2016 di Thomas Sorriaux, con Medi Sadoun, Gérard Depardieu, Chantal Lauby, Barbara Cabrita, Patrick Timsit e Léa Lopez.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: