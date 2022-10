Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 23 Ottobre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 23 Ottobre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Fabbrica di cioccolato, Arctic, Belle e Sebastien - L'Avventura continua, Alexander, Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali, Ancora 48 ore, Operation Christmas, Le età di Lulù, Ogro, Fantozzi alla riscossa, Shoot 'Em Up.

La Fabbrica di cioccolato , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film commedia, fantasy del 2005 di Tim Burton, con Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, David Kelly, Noah Taylor, Missi Pyle, James Fox, Deep Roy, Christopher Lee, Philip Wiegratz, Adam Godley, AnnaSophia Robb, Franziska Troegner, Julia Winter, Jordan Fry, Blair Dunlop, Liz Smith, Eileen Essell, Harry Taylor e Garrick Hagon.

Arctic , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico del 2018 di Joe Penna, con Mads Mikkelsen e Maria Thelma Smáradóttir.

Belle e Sebastien - L'Avventura continua , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film avventura, family del 2015 di Christian Duguay, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, Thierry Neuvic e Urbain Cancelier.

Alexander , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico, storico del 2004 di Oliver Stone, con Colin Farrell, Jared Leto, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Angelina Jolie, Jonathan Rhys Meyers, Val Kilmer, Rory McCann, Gary Stretch, Ian Beattie, Raz Degan, Laird Macintosh, Francisco Bosch e Christopher Plummer.

Operation Christmas , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film sentimentale, family del 2016 di David Weaver, con Tricia Helfer, Marc Blucas, Lisa Durupt, Gabrielle Rose, Megan Charpentier, Jaeda Lily Miller, Barclay Hope, Chelan Simmons, Link Baker, Jill Teed e Dee Jay Jackson.

Le età di Lulù , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo: film drammatico, erotico del 1990 di Bigas Luna, con Francesca Neri, Óscar Ladoire, Javier Bardem, María Barranco, Fernando Guillén Cuervo, Ángel Jovè, Rosana Pastor e Pilar Bardem.

Ogro , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 1979 di Gillo Pontecorvo, con Gian Maria Volonté, Saverio Marconi, José Sacristán, Eusebio Poncela, Ángela Molina, Nicole Garcia, George Stacquet, Ana Torrent, Agustín Navarro, Luis Politti, Féodor Atkine, José Manuel Cervino, Fernando Chinarro, Raúl Lobo, Estanis González, José Luis Pérez e Agapito Romo.

Fantozzi alla riscossa , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film comico del 1990 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Plinio Fernando, Paul Muller, Silvia Annichiarico, Piefrancesco Villaggio, Renato Cecchetto, Angelo Bernabucci, Salvatore Billa, Stefano Antonucci, Luigi Petrucci, Gianni Franco e Giuliano Ghiselli.

Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali , il film in onda stasera in tv alle 21.05 su Rai Gulp : film avventura, fantasy del 2016 di Tim Burton, con Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Ella Purnell, Chris O'Dowd, Allison Janney, Terence Stamp e Judi Dench.

Shoot 'Em Up , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione del 2007 di Michael Davis, con Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Stephen McHattie, Greg Bryk, Jane McLean, Daniel Pilon, Ramona Pringle, Julian Richings, Kaylyn Yellowlees, Sidney Mende-Gibson e Lucas Mende-Gibson.

, il in onda : film azione del 2007 di Michael Davis, con Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Stephen McHattie, Greg Bryk, Jane McLean, Daniel Pilon, Ramona Pringle, Julian Richings, Kaylyn Yellowlees, Sidney Mende-Gibson e Lucas Mende-Gibson. Ancora 48 ore, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film azione, commedia del 1990 di Walter Hill, con Eddie Murphy, Nick Nolte, Brion James, Kevin Tighe, Ed O'Ross, David Anthony Marshall, Andrew Divoff, Tisha Campbell-Martin, Bernie Casey, Felice Orlandi, Page Leong, Ted Markland e Brent Jennings.

Mina Settembre 2 (fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1

NCIS: Los Angeles e Bull (serie tv), in onda dalle 21 su Rai 2

Che Tempo Che Fa (talk show), in onda dalle 20 su Rai 3

Zona bianca (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

La notte di Scherzi a Parte, in onda dalle 21.20 su Canale 5

Non è l'Arena (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.15 su La7

Formula 1: GP Stati Uniti, in onda dalle 20.55 su TV8

Il contadino cerca moglie (docu-reality, dating show), in onda dalle 21.30 su Nove

Di là dal fiume e tra gli alberi (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Rai 5

Young Sheldon (serie tv), in onda alle 21.15 su Italia 2

Grey's Anatomy (serie tv), in onda dalle 21.20 su La7D

Ballando con Le Stelle (celebrity talent show), in onda dalle 21.20 su Rai Premium

I misteri di Brokenwood (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

Il ritorno di Colombo (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

Il castello delle cerimonie (docu-reality), in onda dalle 21 su Real Time

Border Control Italia (docu-reality), in onda dalle 21.20 su DMAX

Gli album di Freedom, presentato da Roberto Giacobbo, in onda alle 21.15 su Focus