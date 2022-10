Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso: Stasera la Prima Puntata della Nuova Fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Iniziano stasera alle 21.25 le avventure di Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso, la nuova fiction di Rai 1 con Massimiliano Gallo, dai romanzi di Diego De Silva.

Arriva stasera giovedì 20 ottobre su Rai 1 alle 21.25 e ci farà compagnia per otto appuntamenti in quattro serate, Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, l'attesa nuova fiction con Massimiliano Gallo nel ruolo protagonista, dai romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva. Una narrazione diversa, tra comico, drammatico e surreale, con personaggi e attori bravissimi che sicuramente sarà un grande successo per la rete. Diretta da Alessandro Angelini e ambientata tra Salerno e la costiera amalfitana, con un cast che comprende Teresa Saponangelo, Denise Capezza, Francesco Di Leva e Lina Sastri, oltre a Carlo Massarini e alle partecipazioni di attori come Giacomo Rizzo, Vincenzo Placido e Gianfelice Imparato, Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso porta sullo schermo con molto brio storie in cui il protagonista spesso si rivolge anche a noi che guardiamo, in una rottura della cosiddetta quarta parete, insolita per una fiction Rai.

Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico

Il ruolo protagonista è un vero e proprio riscatto per Massimiliano Gallo, figlio del cantante e attore Nunzio Gallo e fratello minore di Gianfranco Gallo. Questo bravissimo attore napoletano cinquantaquattrenne ha iniziato a recitare a teatro già negli anni Ottanta ed è sulla scena televisiva dai primi anni Duemila. Al cinema è arrivato al cinema nel 2009 con Fortapàsc di Marco Risi e ha poi lavorato con Mario Martone (nel cinema e a teatro) e Paolo Sorrentino e in molte serie e miniserie tv, ma solo di recente il suo è diventato un volto popolare presso il grande pubblico. Grazie anche ai ruoli di Pietro, il marito di Imma Tatararanni nell'omonima fiction da poco conclusa, e del tormentato commissario Palma de I bastardi di Pizzofalcone. Ma in Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso, Gallo diventa protagonista di una serie e questo, come ha dichiarato, lo emoziona molto, anche perché è un personaggio che sente proprio suo:

Ci arrivo dopo 35 anni di carriera in cui ho fatto tantissimo teatro e una gavetta infinita, con esperienze anche completamente diverse. Adesso che arriva questa occasione non poteva essere migliore, con un personaggio che sento completamente mio, in una serie in cui ho la fortuna di "suonare" con artisti straordinari e che ha una scrittura incredibile. Lo sento vicino a me per il suo modo di approcciare la vita, la sua ironia e la sua filosofia. Quello che mi ha trasmesso è la sua grande umanità, l'empatia, il modo e la capacità che ha di ascoltare gli altri.

Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: la trama della prima puntata

L’avvocato Vincenzo Malinconico, modesto civilista dalla complicata vita sentimentale, viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia in arte Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere un becchino di camorra. Intenerito dalla figlia di lui, Brooke (Fabiola Balestriere, l'Alice Pergolesi di Un posto al sole), che gli ricorda tanto la sua Alagia (Chiara Celotto), Vincenzo accetta di difendere il camorrista. In tribunale, Vincenzo incrocia Alessandra Persiano (Denise Capezza), l’avvocatessa più corteggiata del tribunale, che si mostra attratta dalla sua goffa timidezza e, con suo grande stupore, gli lascia il numero di telefono. Malinconico ottiene dal GIP la scarcerazione del Burzone ma c’è qualcosa che non lo convince. Brooke, innamoratissima del violento Dylan, confida felice a Malinconico che il ragazzo, dopo essere sparito per qualche giorno, si è finalmente rifatto vivo e vuole fare pace con lei. Presto, i dubbi di Malinconico si rivelano fondati. Il Burzone viene riarrestato in flagranza di smistamento di cadaveri: la scarcerazione era frutto di una strategia dei magistrati per prenderlo con le mani nel sacco. Vincenzo non fa in tempo a metabolizzare il fallimento, che viene raggiunto dalla tragica notizia dell’omicidio di Brooke.