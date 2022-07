Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 16 Luglio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Café Society, La follia viene dal passato, Grand Isle, L'uomo della pioggia, Scream 2, L'amore criminale, Whiteout - Incubo bianco. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: The Voice Senior, La fabbrica del mondo, Lo show dei record, Superman e Lois, Grantchester.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 16 Luglio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Café Society, Grand Isle, L'uomo della pioggia, La follia viene dal passato, Scream 2, L'amore criminale, Whiteout - Incubo bianco, Serafino, In un altro paese, Risorto, L'infermiera, L'Amore, il Sole e le altre Stelle, In nome della Legge, La banda del trucido, Eroe per caso.

Tutti i Film questa sera in TV:

Café Society , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven : film commedia, sentimentale del 2016 di Woody Allen, con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Jeannie Berlin, Sheryl Lee, Corey Stoll, Parker Posey, Anna Camp, Stephen Kunken, Paul Schneider, Ken Stott, Paul Schackman, Sari Lennick, Don Stark, Gregg Binkley e Anthony DiMaria.

, il in onda : film azione, thriller del 2019 di Stephen S. Campanelli, con Nicolas Cage, KaDee Strickland, Luke Benward, Kelsey Grammer e Emily Marie Palmer. Serafino , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film commedia del 1968 di Pietro Germi, con driano Celentano, Ermelinda De Felice, Saro Urzì, Francesca Romana Coluzzi, Ottavia Piccolo, Amedeo Trilli, Luciana Turina, Natale Nazzareno, Mara Oscuro, Oreste Palella, Gianni Pulone, Ildebrando Santafé, Gino Santercole, Goffredo Canzano, Gustavo D'Arpe, Nazzareno D'Aquilio, Orlando D'Ubaldo, Clara Colosimo, Vittorio Fanfoni, Pietro Gerlini, Néstor Garay, Giosuè Ippolito, Benjamin Lev, Lidia Mancani e Nerina Montagnani.

, il in onda : film documentario del 2005 di Marco Turco, con la voce narrante di Fabrizio Gifuni. Risorto , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico, storico, religioso del 2016 di Kevin Reynolds, con Joseph Fiennes, Tom Felton, María Botto, Cliff Curtis, Peter Firth, Stephen Greif, Antonio Gil, Stephen Hagan, Andy Gathergood, Jan Cornet, Manu Fullola, Selva Rasalingam, Luis Callejo e Karim Saleh.

, il in onda : film commedia del 2019 di Fabrizio Costa, con Vanessa Incontrada, Ricky Memphis, Marco Bonini, Chiara Ricci, Anna Ferzetti, Edoardo Pagliai, Elisa Visari, Giovanni Monchietto, Mathieu Chatel, Silvia Toscano, Andrea Verticchio e Carolina Signore. In nome della Legge , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 1949 di Pietro Germi, con Massimo Girotti, Jone Salinas, Charles Vanel, Camillo Mastrocinque, Saro Urzì, Pietro Sabella, Peppino Spadaro, Aldo Sguazzini, Guido Medici, Nadia Niver, Carmelo Oliviero, Francesco Navarra, Turi Pandolfini, Bernardo Indelicato, Alfio Macrì, Luigi Abbene, Saro Arcidiacono, Ignazio Balsamo, Natale Cirino e Nanda De Santis

, il film in onda : film commedia del 1992 di Stephen Frears, con Dustin Hoffman, Geena Davis, Andy Garcia, Joan Cusack, Kevin J. O'Connor, Don Pugsley, Richard Riehle, Stephen Tobolowsky, Lee Wilkof, Don Yesso, Susie Cusack, Christian Clemenson, Bobby C. Collins, Tom Arnold, Daniel Baldwin, Warren Berlinger e Maury Chaykin Whiteout - Incubo bianco, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione, drammatico, thriller del 2009 di Dominic Sena, con Kate Beckinsale, Gabriel Macht, Tom Skerritt, Columbus Short, Alex O'Loughlin, Shawn Doyle, Nicolas Wright, Alexander Bisping, Bashar Rahal, Patrick Sabongui, Julian Cain, Sean Tucker, Paula Jean Hixson e Nick Villarin.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: