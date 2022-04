Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 13 Aprile 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Migliori nemici, Chi m'ha visto, Segnali dal Futuro, Psycho, La Luce sugli Oceani, Kate & Leopold, Vi presento i nostri. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Volevo fare la rockstar 2, Chi l'ha visto?, Ultima fermata, Le Iene, Atlantide: docufilm Citizen K, Speravo de morì prima, Perry Mason, Ennio's dreams.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 13 Aprile 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Migliori nemici, Chi m'ha visto, Segnali dal Futuro, Psycho, La Luce sugli Oceani, Kate & Leopold, Vi presento i nostri, Tentacoli sulla città, Un'estate a Capri, Special Forces - liberate l'ostaggio.

Tutti i Film questa sera in TV:

Migliori nemici , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Rai 1 : film biografico, drammatico del 2019 di Robin Bissell, con Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Babou Ceesay, Anne Heche, Wes Bentley, Nick Searcy, Bruce McGill, John Gallagher Jr., Nicholas Logan e Gilbert Glenn Brown.

, il in onda : film biografico, drammatico del 2019 di Robin Bissell, con Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Babou Ceesay, Anne Heche, Wes Bentley, Nick Searcy, Bruce McGill, John Gallagher Jr., Nicholas Logan e Gilbert Glenn Brown. Segnali dal Futuro , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film fantascienza del 2009 di Alex Proyas, con Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn, Adrienne Pickering, Lara Robinson, Tamara Donnellan, Brett Robson e Jayson Sutcliffe.

, il in onda : film fantascienza del 2009 di Alex Proyas, con Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn, Adrienne Pickering, Lara Robinson, Tamara Donnellan, Brett Robson e Jayson Sutcliffe. Chi m'ha visto , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 2017 di Alessandro Pondi, con Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi, Maurizio Lombardi, Francesco Longo, Gianni Colajemma, Vito Facciolla e Sabrina Impacciatore.

, il in onda : film commedia del 2017 di Alessandro Pondi, con Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi, Maurizio Lombardi, Francesco Longo, Gianni Colajemma, Vito Facciolla e Sabrina Impacciatore. Psycho , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film thriller, horror del 1998 di Gus Van Sant, con Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore, Viggo Mortensen, James Remar, Rita Wilson, Marjorie Lovett, O.B. Babbs, James LeGros, William H. Macy, Ryan Cutrona, Chad Everett, Robert Forster, Anne Haney, Rance Howard, Ken Jenkins, Steven Clark Pachosa, Flea e Philip Baker Hall.

, il in onda : film thriller, horror del 1998 di Gus Van Sant, con Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore, Viggo Mortensen, James Remar, Rita Wilson, Marjorie Lovett, O.B. Babbs, James LeGros, William H. Macy, Ryan Cutrona, Chad Everett, Robert Forster, Anne Haney, Rance Howard, Ken Jenkins, Steven Clark Pachosa, Flea e Philip Baker Hall. La Luce sugli Oceani , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film drammatico del 2016 di Derek Cianfrance, con Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Caren Pistorius, Emily Barclay, Anthony Hayes e Leon Ford.

, il in onda : film drammatico del 2016 di Derek Cianfrance, con Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Caren Pistorius, Emily Barclay, Anthony Hayes e Leon Ford. Kate & Leopold , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D : film commedia, sentimentale, fantasy del 2001 di James Mangold, con Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber, Breckin Meyer, Natasha Lyonne, Bradley Whitford, Paxton Whitehead, Josh Stamberg, Andrew Jack, Matthew Sussman, Charlotte Ayanna, Spalding Gray, Stan Tracy e Philip Bosco.

, il in onda : film commedia, sentimentale, fantasy del 2001 di James Mangold, con Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber, Breckin Meyer, Natasha Lyonne, Bradley Whitford, Paxton Whitehead, Josh Stamberg, Andrew Jack, Matthew Sussman, Charlotte Ayanna, Spalding Gray, Stan Tracy e Philip Bosco. Tentacoli sulla città , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione, fantascienza del 2012 di Jason Bourque, con Esai Morales, Ona Grauer, MacKenzie Porter, Michelle Harrison, Jay Brazeau e Matty Finochio.

, il in onda : film azione, fantascienza del 2012 di Jason Bourque, con Esai Morales, Ona Grauer, MacKenzie Porter, Michelle Harrison, Jay Brazeau e Matty Finochio. Un'estate a Capri , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Premium : film sentimentale del 2012 di Edzard Onneken, con Michaela May, Charlotte Schwab, Peter Prager, Martin Umbach, Franziska Traub, Siegfried Kernen e Stefan Merki.

, il in onda : film sentimentale del 2012 di Edzard Onneken, con Michaela May, Charlotte Schwab, Peter Prager, Martin Umbach, Franziska Traub, Siegfried Kernen e Stefan Merki. Special Forces - liberate l'ostaggio , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, avventura, drammatico del 2011 di Stéphane Rybojad, con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphael Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Morjana Alaoui, Raz Degan, Tchéky Karyo e Alain Alivon.

, il in onda : film azione, avventura, drammatico del 2011 di Stéphane Rybojad, con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphael Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Morjana Alaoui, Raz Degan, Tchéky Karyo e Alain Alivon. Vi presento i nostri, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 2010 di Paul Weitz, con Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand, Blythe Danner, Harvey Keitel, Laura Dern, Raven-Symoné, Rob Huebel, Daisy Tahan, Colin Baiocchi, Sergio Calderon, Hash Patel, Liam Ferguson, Robert Miano, Nicole Pano, Don Kress, Kathleen Kramer e Selena Johnson.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: