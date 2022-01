Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 13 Gennaio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Harry Potter e la Camera dei Segreti, Il tabaccaio di Vienna, L'ultimo boyscout, Una famiglia perfetta, Robin Hood, Jakob il bugiardo. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: DOC - Nelle tue mani 2, Costa Concordia: cronaca di un disastro, Calcio, Coppa Italia 2021/2022 :Milan-Genoa.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 13 Gennaio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Harry Potter e la Camera dei Segreti, Il tabaccaio di Vienna, L'ultimo boyscout, Una famiglia perfetta, Robin Hood, Jakob il bugiardo, Tutte contro lui, Dragon, High Crimes - Crimini di stato, Capodanno a New York, Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi, Agatha e gli omicidi di mezzanotte, Banlieue 13.

Tutti i Film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: