Doc - Nelle tue Mani: Stasera la Prima Puntata della Seconda Stagione della Fiction con Luca Argentero

L'attesa è finita. Va in onda questa sera giovedì 13 gennaio alle 21:25 su Rai1 la prima puntata della seconda stagione di DOC - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli che racconta la storia del medico Andrea Fanti e dei colleghi dell'ospedale in cui esercita la sua professione. La serie, che ha appassionato nella prima stagione milioni di spettatori, promette di incollarli ancora di più allo schermo televisivo con i nuovi 16 episodi che andranno in onda due alla volta per un totale di otto serate. In questa seconda stagione si parlerà di speranza e raccontando l’esperienza della malattia, come quella di una seconda occasione. Doc e il suo reparto, dopo essere stati in prima linea nella guerra contro il Covid, ricominceranno infatti a prendersi cura con tutta l’empatia di cui sono capaci, dei pazienti che si affidano a loro in cerca di una diagnosi e di una guarigione. Ognuno dei protagonisti dovrà cominciare una nuova vita. E nella grande avventura del ritorno alla normalità, la posta in gioco non sarà più soltanto il futuro di Doc, ma il futuro dell’intero reparto, minacciato nella sua stessa esistenza.

Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, la serie ispirata ad una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni che a causa di un'amnesia ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita privata e professionale. Nel cast ritroveremo attori che già conosciamo dalla prima stagione e da nuovi ingressi che scopriremo poco per volta. Oltre a Argentero e Gioli, vedremo sullo schermo Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno, Gianmarco Saurino e Giusy Buscemi. La regia è affidata a Beniamino Catena e Giacomo Martelli.

DOC - Nelle tue mani: riassunto della prima stagione

Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, perde dodici anni di memoria a causa di un colpo di pistola. L'amnesia lo costringe il dottor Fanti a ricostruire, passo dopo passo, la sua vita. Nella prima stagione, gli spettatori hanno visto "Doc”, come lo chiamano tutti, riscoprire la bellezza del lavoro in corsia, rivoluzionando anche l’approccio alla cura. Abbandonato l’atteggiamento freddo e distaccato che aveva da primario, il dottor Fanti torna ad essere un medico empatico, completamente dedito all’ascolto del paziente, e meglio, per essere precisi, un “medico con limitazioni”. Perché Doc, data la sua peculiare condizione, non è stato pienamente reintegrato nell’organico dell’ospedale e può avere solo il ruolo di semplice aiutante degli specializzandi.

Nella vita privata invece, Fanti è diviso fra due donne: Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare, e Giulia, l’assistente con cui ha scoperto di aver iniziato una relazione, ma della quale dopo l’incidente, non sapeva più nemmeno il nome. Doc ha trovato nel reparto la sua nuova famiglia e un nuovo equilibrio di vita. Ed è qui che lo ritrovano i telespettatori all’inizio della nuova stagione, ignaro come tutti, del genere di tempesta sta per arrivare: la peggior pandemia degli ultimi cento anni, la prima nella storia di estensione globale, con Milano come epicentro mondiale. Lui e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid, ma senza indugiare sulla fase critica dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo sarà, piuttosto, il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia.

Doc - Nelle tue mani: la trama della prima puntata in onda stasera 13 gennaio 2022

Doc - Nelle tue mani Episodio 1: Una vita nuova

Febbraio 2020. Doc è determinato a tenere insieme la sua squadra, che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l'Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre, il quale nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese. Ma un nuovo virus dalla Cina arriva a sconvolgere i piani.

Doc - Nelle tue mani Episodio 2: La guerra è finita

Tempo dopo, a pandemia finita, le vite di tutti sono stravolte. Mentre Doc sembra intenzionato a lasciare tutto, in ospedale arriva un nuovo internista di nome Damiano Cesconi. Non è l'unico nuovo collega, perché questo episodio ci presenta la nuova infettivologa Cecilia Tedeschi la quale andrà ad assumere una carica importante nell'organico dell'ospedale.

La prima puntata della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani va in onda stasera 13 gennaio alle 21:25 su Rai1.