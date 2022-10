Mina Settembre: Stasera su Rai 1 la Quarta Puntata, fra ex amori e casi complicati

Anticipazioni TV

Questa sera su Rai 1 alle 21.15 si rinnova l'appuntamento con Mina Settembre, la fiction con Serena Rossi. Ecco le anticipazioni della Quarta Puntata, suddivisa, come le altre, in due episodi ricchi di sorprese.

Questa sera, su Rai 1 alle 21.15, sono di scena il fascino, la simpatia, la bontà e il cappottino rosso di Mina Settembre, l'assistente sociale nata dalla fantasia di Maurizio De Giovanni e che dà il nome a una seguitissima fiction con Serena Rossi. Siamo a metà della Seconda Stagione, precisamente alla Quarta Puntata, e di cose ne stanno succedendo davvero tante, in una Napoli non da cartolina ma reale, bellissima e pulsante di vita.

Diretta da Tiziana Aristarco, Mina Settembre ha un cast eccellente, formato anche da Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Marisa Laurito, Nando Paone, Christiane Filangieri, Valentina D'Agostino, Marina Confalone, Antonia Liskova.

Mina Settembre: dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata, Serena Rossi alias Mina Settembre ha trovato finalmente il coraggio di dire a Claudio che non vuole diventare mamma, spingendo il marito a fare il punto della situazione sul loro rapporto. Per dare un'ultima chance alla relazione, Claudio ha proposto a Mina di partire per una breve vacanza con la barca del papà di lei. L'assistente sociale però ha esitato, e così Claudio ha decretato il naufragio del loro matrimonio. Nel frattempo Domenico è tornato al consultorio, e quando lui e Mina si sono incontrati, si sono entrambi accorti di provare ancora qualcosa l'uno per l'altra, tuttavia Claudio ha raggiunto ugualmente la psicologa Giulia con cui aveva appuntamento e l'ha baciata appassionatamente, mentre Mina, da un taxi, assisteva impotente alla scena. Intanto il generale ha giurato a Zia Rosa di aver visto Olga a Napoli, Irene ha ricevuto tre mazzi di rose da un collega e Titti ha incrociato Max, che potrebbe essere il padre del bambino.

Passando alle vicende professionali di Mina Settembre, nel primo episodio, ambientato a Procida, la nostra eroina ha aiutato un padre fuggito con il figlio piccolo a raggiungere un accordo con la madre. Nel secondo episodio, invece, Mina ha trovato un nuovo tutore per il suo caro amico Vincenzino.

Mina Settembre: Anticipazioni della Quarta Puntata

La Quarta Puntata di Mina Settembre è divisa in due episodi: Angioletta e Il genio

Angioletta

Come se non avesse già troppe cose a cui pensare, dalla fine della relazione con Claudio al nuovo amore di Domenico, che poi è la psicologa Giulia, Mina si imbatte in un caso decisamente spinoso: quello di una ragazzina di nome Angioletta che per una disforia di genere è profondamente triste e inquieta. Nel frattempo Max ha scoperto che Titti è incinta e realizza che potrebbe essere lui il padre del nascituro.

Il genio

Nel secondo episodio della Quarta Puntata, Mina vuole aiutare il tuttofare del consultorio, che deve essere operato al braccio ma non ha i documenti, quindi la sua identità è sconosciuta. Determinata a non fargli passare un guaio, l’assistente sociale si imbarca per Taranto per raccogliere informazioni sul passato dell'uomo. Ad accompagnarla è Domenico.

Appuntamento dunque, Questa Sera alle 21.15 su Rai 1, con la Quarta Puntata di Mina Settembre.