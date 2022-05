Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 maggio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 maggio 2022.

Nuovo appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 31 maggio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 31 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 31 maggio 2022 - le sorelle Silva si trovano davanti a una decisione molto difficile. La morte di Don Fernando, il loro amato padre, le costringe a fare i conti con la società in cui vivono. Sono donne e non potranno certo prendere le redini dell'azienda. Ma se lasceranno che il loro odiato zio Ricardo scopra della morte del fratello, perderanno tutto, persino il loro status sociale. Per impedire la rovina della loro famiglia, Adela e Diana decidono di prendere in mano la situazione e di continuare a fingere che il loro amato papà sia vivo e che si sia solo concesso un lungo viaggio, lontano da Madrid. Senza farsi tanti scrupoli e senza grande pubblicità – per evitare che le voci circolino e comincino i sospetti – le ragazze assumono le redini dell'azienda. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 maggio 2022 - per Rossella i guai non sono per nulla finiti. La ragazza si trova ad affrontare Virginia faccia a faccia, dopo un nuovo battibecco sul lavoro. Che sia arrivato il confronto definitivo per le due? Roberto ha deciso di mettere le cose in chiaro con Lara ma lei, a un passo da quello che ha sempre desiderato di ottenere, non sembra per nulla contenta delle sua proposta inaspettata. Bianca è pronta ad affrontare un'interrogazione molto complicata. La piccola Boschi non si lascerà però spaventare dalla sfida, forse anche grazie a una nuova conoscenza fatta a scuola. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

