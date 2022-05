Sei Sorelle Anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022: Le sorelle Silva in bancarotta. Don Ricardo pronto a distruggerle!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della nuova soap spagnola, Sei Sorelle, in onda dal 30 maggio al 3 giugno 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della soap in onda per la prima volta in Italia questa settimana:

Sei Sorelle, Trame dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 30 maggio 2022

Le sorelle Silva sono eleganti, belle e raffinate. Per il loro padre, Don Fernando, è un giorno molto speciale. Sua figlia Blanca si fidanza ufficialmente con il rampollo della famiglia Loygorri. Alla festa si presenta anche Salvador Montaner, un bel giovane che non passa di certo inosservato. Ma un evento inaspettato e terribile sta per stravolgere le loro vite.

Puntata in onda Martedì 31 maggio 2022

Per non perdere il loro status sociale e continuare a vivere in un mondo in cui le donne non hanno nessun diritto, Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa sono costrette a prendere una decisione difficile assumendo le redini dell'azienda tessile paterna.

Puntata in onda Mercoledì 1° giugno 2022

Dopo la nomina di Salvador Montaner a nuovo direttore della Tessuti Silva, le sei sorelle devono affrontare le prime conseguenze della loro menzogna.

Puntata in onda Giovedì 2 giugno 2022

Don Ricardo inizia a pianificare uno stratagemma per mandare in rovina le sue nipoti. Nel frattempo, in fabbrica si respira un'aria colma di tensione: sembra che gli operai non vengano pagati da settimane!

Puntata in onda Venerdì 3 giugno 2022

Per far fronte ai problemi finanziari, Francisca accetta il lavoro di cantante al cabaret gestito dai genitori di Gabriel mentre Celia inizia a lavorare come operaia in fabbrica.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.