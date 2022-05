Un Posto al Sole Anticipazioni 31 maggio 2022: Lara non ci sta. Roberto non l'avrà vinta...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 31 maggio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara è decisa a non fidarsi delle parole di Roberto. Il Ferri riuscirà a convincerla ad ascoltarlo? Intanto tra Rossella e Virginia è di nuovo scontro aperto.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 31 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: per Rossella i guai non sono per nulla finiti. La ragazza si trova ad affrontare Virginia faccia a faccia, dopo un nuovo battibecco sul lavoro. Che sia arrivato il confronto definitivo per le due? Roberto ha deciso di mettere le cose in chiaro con Lara ma lei, a un passo da quello che ha sempre desiderato di ottenere, non sembra per nulla contenta delle sua proposta inaspettata. Bianca è pronta ad affrontare un'interrogazione molto complicata. La piccola Boschi non si lascerà però spaventare dalla sfida, forse anche grazie a una nuova conoscenza fatta a scuola.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Continua lo scontro tra Rossella e Virginia

Rossella è distrutta e stavolta ha rischiato davvero di compromettere tutto il suo futuro. La Graziani ha infatti messo in pericolo la vita di un suo paziente e questo ha ovviamente scatenato sia l'ira di Ornella che i commenti, poco lusinghieri, di Virginia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose rischiano di degenerare. Dopo un ennesimo battibecco scatenatosi a lavoro, Virginia e Rossella si troveranno di nuovo faccia a faccia, in un confronto che potrebbe diventare pericoloso. Come andrà a finire tra le due? Riusciranno a trovare un compromesso per quieto vivere?

Lara non ci sta, Roberto non l'avrà vinta! Ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 31 maggio 2022

Roberto ha sconvolto Lara con una proposta inaspettata. Il Ferri ha deciso di prendersi – almeno in parte – le sue responsabilità e ha fermato la partenza della Martinelli, decisa a lasciare Napoli al più presto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Lara non darà alcun credito alle parole del suo ex compagno. Ora che è vicinissima a ottenere quello che ha sempre desiderato, non lascerà certo che Ferri o qualcun altro le metta i bastoni tra le ruote. Per questo diventerà ancora più ostile e pronta a tutto per difendersi. Roberto riuscirà a convincerla ad abbassare la guardia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una nuova amicizia per Bianca

Scongiurato il pericolo per la sua amica Gaia, Bianca può tornare a concentrarsi sulla scuola. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per la piccola Boschi ci saranno nuove sorprese e nuove conoscenze. Una di queste riuscirà addirittura a distoglierla dalla paura di un'interrogazione piuttosto complicata, che l'attende in aula. Chi riuscirà a distrarla così tanto? Che sia il momento delle prime cotte per la figlia di Franco e Angela?

