Un Posto al Sole Anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022: Raffaele minacciato dal Clan Argento! I Giordano in pericolo?

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 30 maggio 2022

Dopo aver appreso che Lara sta per lasciare Napoli, Ferri decide di farle un'inaspettata proposta. Nicotera mantiene la linea dura con Tregara e, quando torna a casa di Raffaele, cerca di recuperare lo spirito familiare. Per non dare spazio ad ambiguità nel suo rapporto con Michele, Silvia decide di partire per raggiungere Giancarlo e di lasciare per qualche giorno il Vulcano a Samuel e Nunzio.

Puntata in onda Martedì 31 maggio 2022

Dopo aver interagito in maniera un po' tesa sul lavoro, Rossella e Virginia dovranno fronteggiare insieme una situazione incresciosa e pericolosa. La felicità di Lara è subito smorzata da Roberto che mette bene in chiaro le cose fra loro. Ma la donna, ora che è vicina a tutto ciò che desiderava, non sembra volersi rassegnare. Per Bianca sarà una giornata cruciale a scuola, sia per la nascita di un'amicizia che per un'interrogazione decisiva.

Puntata in onda Mercoledì 1° giugno 2022

Mentre Bianca scopre l'emozione della prima cotta, il misterioso tessitore delle web challenge sembra pronto a rifarsi vivo. La condivisione di una disavventura sarà per Rossella e Virginia l'occasione per conoscersi meglio. Indeciso se perdonare il tradimento di Sarti, Cerruti finirà ancora una volta per portare scompiglio nella vita coniugale di Mariella e Guido.

Puntata in onda Giovedì 2 giugno 2022

Lello Valsano e i restanti componenti del clan Argento scampati alla retata, decidono di agire per riconquistare il quartiere. Intanto, mentre Rossella si troverà alle prese con un paziente alquanto difficile, Raffaele cercherà confortare Giuditta. Nel frattempo la piccola Bianca affronterà gli alti e bassi della sua prima cotta.

Puntata in onda Venerdì 3 giugno 2022

Mentre Renato cercherà di pianificare al meglio il suo incontro con Giuditta, Raffaele si troverà di fronte una scelta difficile dopo essere stato minacciato dai camorristi. Intanto, Niko, Filippo e Serena si alleano invano per cercare di impedire a Micaela di portare Jimmy in vacanza nel Bhutan, ma inaspettatamente sarà proprio il bambino a trovare una soluzione! Nunzio, invece, confida a Franco i suoi dubbi su Chiara, ma il padre sarà in grado di rincuorarlo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.