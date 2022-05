Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1, che prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore. Nelle trame dell'episodio in onda il 31 maggio 2022, Adela e Diana prendono in mano le redini dell'azienda, decise a non lasciare che lo zio Ricardo metta mano al loro patrimonio.

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle – la nuova soap che sostituisce Il Paradiso delle Signore per questa estate 2022 - per la puntata del 31 maggio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: le sorelle Silva si trovano davanti a una decisione molto difficile. La morte di Don Fernando, il loro amato padre, le costringe a fare i conti con la società in cui vivono. Sono donne e non potranno certo prendere le redini dell'azienda. Ma se lasceranno che il loro odiato zio Ricardo scopra della morte del fratello, perderanno tutto, persino il loro status sociale. Per impedire la rovina della loro famiglia, Adela e Diana decidono di prendere in mano la situazione e di continuare a fingere che il loro amato papà sia vivo e che si sia solo concesso un lungo viaggio, lontano da Madrid. Senza farsi tanti scrupoli e senza grande pubblicità – per evitare che le voci circolino e comincino i sospetti – le ragazze assumono le redini dell'azienda.

Anticipazioni Sei Sorelle: Don Fernando è morto ma nessuno deve saperlo

Le sorelle Silva sono sconvolte dalla morte improvvisa del loro adorato padre. Don Fernando, scoperto che qualcuno si era intrufolato nel suo ufficio, ha avuto un malore che purtroppo gli è stato fatale. La scomparsa del loro amato genitore fa cadere le sei sorelle nello sconforto. Senza di lui, nessuna potrà continuare a mantenere il proprio status sociale e dovranno rinunciare alle loro ricchezze e alla loro libertà. Siamo infatti nella Madrid dei primi del Novecento e nessuna donna può ereditare il patrimonio di famiglia, direttamente. Ma le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Adela, la maggiore, prenderà in mano le redini della situazione e farà promettere a tutti, compreso Cristobal, che nessuno saprà che Don Fernando è morto.

Adela e Diana prendono una decisione molto difficile in Sei Sorelle Anticipazioni 31 maggio 2022

Le sei sorelle sanno che se si venisse a sapere che Don Fernando è morto, l'eredità e la fabbrica tessile passerebbero nelle mani del loro perfido zio Ricardo. Le Silva decidono quindi di mantenere il segreto sulla morte del loro padre e di continuare come se nulla fosse. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano però anche che Adela, con la complicità di Diana – l'unica tra loro ad avere un istinto imprenditoriale – comincerà a pensare di prendere le redini dell'azienda di famiglia e di gestirla senza l'aiuto di nessuno. A tutti verrà detto che Don Fernando è dovuto partire e che ha lasciato Madrid per diverso tempo, lasciando alle sue figlie il compito di gestire i suoi affari. Ma sino a quando questa farsa reggerà? Fino a quando i benpensanti lasceranno che delle donne si occupino di lavori da uomini?

Sei Sorelle Anticipazioni: Le Silva costrette ad assumere Salvador Montaner

Per riuscire nel loro piano, Adela è costretta ad assumere un uomo come nuovo direttore della fabbrica. Le convenzioni sociali le impediscono infatti di assumere lei personalmente questo compito e la scelta ricade – necessariamente – su Salvador Montaner. L'uomo si era presentato alla festa di fidanzamento di Blanca e con il suo fare piuttosto arrogante, aveva subito scatenato lo sdegno di Diana. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che l'antipatia tra la secondogenita Silva e il nuovo direttore, continuerà anche in fabbrica e avrà dei risvolti davvero inaspettati.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 30 maggio al 3 giugno 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.