Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2022

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 giugno 2022.

Nuovo appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 2 giugno 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 giugno 2022 - Don Ricardo ha deciso di approfittare dell'assenza di suo fratello per mettere le mani sulla azienda tessile. Organizza così un piano diabolico per portare le sue nipoti alla rovina e si servirà di un subdolo aiutante. Il malefico zio agirà dall'interno, sobillando gli operai della fabbrica, che da alcune settimane non ricevono la loro paga. Adela e Diana dovranno trovare una soluzione a questa situazione. Ma perché i lavoratori non hanno ricevuto il loro stipendio? Cosa stava succedendo? Don Fernando nascondeva qualcosa? Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 giugno 2022 - a Palazzo Palladini c'è grande tensione. L'operazione anti-camorra portata avanti da Eugenio ha scatenato Lello Valsano e i superstiti del clan Argento. Questi sono pronti ad agire e a passare all'azione contro il magistrato che li ha incastrati. Per Nicotera e la sua famiglia saranno tempi molto duri. Intanto Rossella, dopo il confronto con Virginia, deve affrontare un paziente molto difficile da gestire mentre Raffaele deve confortare Giuditta, delusa da Renato. Bianca, impegnata ancora con la web challenge, comincia a fare i conti con la sua cotta. Belle e cattive sensazioni si fanno largo nel suo giovane cuore. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

