Sei Sorelle Anticipazioni 2 giugno 2022: Don Ricardo sabota le sue nipoti. Le Silvia rischiano la rovina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1, che prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore. Nelle trame dell'episodio in onda il 2 giugno 2022, Don Ricardo vuole mettere le mani sull'azienda delle Silva e organizza un piano per sabotare le nipoti.

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle – la nuova soap che sostituisce Il Paradiso delle Signore per questa estate 2022 - per la puntata del 2 giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Don Ricardo ha deciso di approfittare dell'assenza di suo fratello per mettere le mani sulla azienda tessile. Organizza così un piano diabolico per portare le sue nipoti alla rovina e si servirà di un subdolo aiutante. Il malefico zio agirà dall'interno, sobillando gli operai della fabbrica, che da alcune settimane non ricevono la loro paga. Adela e Diana dovranno trovare una soluzione a questa situazione. Ma perché i lavoratori non hanno ricevuto il loro stipendio? Cosa stava succedendo? Don Fernando nascondeva qualcosa?

Don Ricardo pronto a sabotare le sue nipoti in Sei Sorelle Anticipazioni 2 giugno 2022

Le bugie rischiano di rovinare le Silva. Le sei sorelle devono lottare con le unghie e con i denti affinché nessuno scopra che il loro padre è morto. Se la verità venisse a galla loro sarebbero rovinate. Zio Ricardo ha già fatto capire di essere sul piede di guerra e di voler scoprire cosa sia realmente successo a suo fratello. Lo scaltro Silva non si lascerà certo convincere che Fernando sia partito davvero e anche se fosse, non abbandonerà certo l'occasione di mettere le sue nipoti – ora senza protezione paterna – in difficoltà. Per questo, come ci rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle – escogiterà un piano per sabotare dall'interno le sorelline. E per farlo avrà bisogno di un complice...

Anticipazioni Sei Sorelle: L'operaio Jesus è il complice di Don Ricardo

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Don Ricardo troverà in Jesus - uno degli operai della fabbrica Silva - il suo complice. Il malefico zio intende usare ogni mezzo per rovinare le sue nipoti e sabotarle dall'interno è la mossa più subdola ma anche al momento più efficace. Scopriremo infatti che tra i lavoratori di Don Fernando serpeggia un grande malcontento. Nessuno riceve, ormai da settimane, la paga e qualcuno inizia a gridare alla rivolta. Adela e Diana, ancora all'oscuro di quanto sta succedendo, dovranno fare i conti con una verità molto dura da digerire. Non solo gli operai non vengono pagati ma si rischia di non poterli proprio più pagare. Il loro padre aveva contratto dei grossi debiti.

Sei Sorelle Anticipazioni: Le Silva rischiano la bancarotta

Una verità verrà fuori dai documenti di Don Fernando. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Adela, dopo aver frugato tra le cose di suo padre, scoprirà che la sua famiglia ha contratto dei grossi debiti. Ecco perché non ci sono i fondi per pagare gli operai. La maggiore delle Silva dovrà ingegnarsi velocemente per saldare il conto con i lavoratori e per impedire che l'azienda finisca in mano della zio Ricardo, pronto a prendersela. Ma come fare? Urge un piano veloce e risolutivo ma ci sarà poco tempo, visto che Jesus sta fomentando i suoi colleghi alla rivolta.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 30 maggio al 3 giugno 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.