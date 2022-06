Un Posto al Sole Anticipazioni 2 giugno 2022: Eugenio trema! Gli inquilini di Palazzo Palladini sono in pericolo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 2 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lello Valsano e i superstiti del clan Argento si stanno riorganizzando. Nel mirino ci sono Eugenio, la sua famiglia e Palazzo Palladini.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: a Palazzo Palladini c'è grande tensione. L'operazione anti-camorra portata avanti da Eugenio ha scatenato Lello Valsano e i superstiti del clan Argento. Questi sono pronti ad agire e a passare all'azione contro il magistrato che li ha incastrati. Per Nicotera e la sua famiglia saranno tempi molto duri. Intanto Rossella, dopo il confronto con Virginia, deve affrontare un paziente molto difficile da gestire mentre Raffaele deve confortare Giuditta, delusa da Renato. Bianca, impegnata ancora con la web challenge, comincia a fare i conti con la sua cotta. Belle e cattive sensazioni si fanno largo nel suo giovane cuore.

Palazzo Palladini trema in Un Posto al Sole Anticipazioni 2 giugno 2022

L'operazione anti-camorra portata avanti da Nicotera, ha scatenato una reazione che purtroppo ci si aspettava. Lello Valsano e i superstiti del clan Argento vogliono vendetta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i malavitosi si organizzeranno per mettersi in moto e passare presto all'azione. Nel mirino, oltre al magistrato in persona, potrebbe esserci la sua famiglia. Sia Nicotera che Raffaele cominceranno quindi a guardarsi intorno e proprio il Giordano sarà vittima delle prime avvisaglie dei piani malefici dei malavitosi. Che anche Viola e suo figlio diventino oggetto degli attacchi violenti del clan?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella alle prese con un paziente difficile

Rossella sta vivendo dei momenti di grande tensione e tutto questo a causa della presenza, in ospedale, di Virginia. Le due donne hanno avuto modo di confrontarsi e di comprendersi meglio l'una con l'altra, ma purtroppo la loro rivalità non sembra essere destinata a risolversi così facilmente. La tensione è palpabile e questo turba la Graziani. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la situazione comincerà a peggiorare quando Rossella si troverà a dover gestire un paziente difficile. Riuscirà a mantenere la calma? Intanto Raffaele sarà impegnato a tirare su di morale Giuditta, piuttosto delusa da Renato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca alle prese con la sua prima cotta

Bianca è innamorata. La Boschi sta affrontando la sua prima cotta per un nuovo compagno di scuola appena arrivato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la bambina si troverà a fare i conti con un vortice di sentimenti – positivi e negativi – che non aveva mai provato. Peccato che a guastare tutto ci si metta la web challenge. L'ideatore è tornato a tormentare i bambini e ora Bianca dovrà portare a termine un'altra sfida. Che Angela e Franco riescano a individuare chi c'è dietro questo terribile gioco?

