Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 giugno 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 17 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 17 giugno 2022 - Petra ha rivelato alle Silva di conoscere la vera identità del sabotatore. Jesus, preoccupato, chiede a Don Ricardo più soldi in cambio del suo silenzio. L'operaio non sa di essersi messo nei guai da solo. Intanto German scopre che sua moglie Carolina ha preso di mira Adela e le altre. Sconvolto dal piano della consorte, deciderà di affrontarla e di dare una mano alle sei sorelle. Elisa, furiosa per essere stata messa in castigo e ormai certa che tra Diana e Salvador potrebbe nascere qualcosa, cerca di far ingelosire la maggiore, sfruttando la bellezza di Victoria. La ragazzina è convinta di ottenere così maggiori attenzioni da parte del Montaner. Intanto in fabbrica continuano i problemi. Dopo l'incidente a Miguel, un altro macchinario fa le bizze e finisce per macchiare una costosa partita di seta, costringendo le giovani protagoniste a correre velocemente ai ripari. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole, Doppio Episodio: La Trama di oggi 17 giugno 2022

Nella Doppia Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 giugno 2022 - per Raffaele è arrivato il momento di cedere alle richieste dei criminali. Il tremendo incidente di cui è stato vittima Diego è l'ennesimo e violento avvertimento e il Giordano ora non può più sottrarsi ai ricatti di Lello Valsano. Intanto Filippo non sa se accettare la proposta di Chiara di diventare il nuovo amministratore delegato del Gruppo Petrone. Il Sartori ne parla con Serena, l'unica in questo momento a potergli dare una mano. Roberto è infatti troppo impegnato a gestire Lara e la sua gravidanza. La Martinelli spera che con l'arrivo del bambino, lei e il Ferri creino finalmente una famiglia ma l'imprenditore non riesce a pensare ad altri che a Marina. Mariella cerca di aiutare Cerri a distrarsi e a non pensare a Bruno. Per questo invita l'amico a partecipare a qualche attività ricreativa insieme a lei. Alberto invece scopre che Clara non ha intenzione di partecipare all'esame di Stato e vuole convincerla a vincere le sue paure e a sostenerlo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

