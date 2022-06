Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022: Raffaele spaventato a morte! Diego rischia la vita

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 13 al 17 giugno 2022.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 13 al 17 giugno 2022 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45. Ricordiamo al pubblico che Martedì 14 giugno 2022 andrà in onda un doppio episodio della soap, a partire dalle 20.25. Salta inoltre la puntata di giovedì 16 giugno, che verrà recuperata venerdì 17 con un doppio appuntamento.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 13 al 17 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 13 giugno 2022

Sollecitata da Katia, Chiara decide che è ingiusto chiedere a Nunzio di aspettarla mentre sarà in galera e lo lascia. Sconvolto dopo un nuovo scontro con Riccardo e una lite con Nunzio finita a pugni, Stefano si rifugia da Virginia e tra i due si riaccende la passione. Raffaele, alle prese con il suo segreto, appare sempre più strano agli occhi di Ornella e a quelli di Renato. Cerruti trova finalmente il coraggio di chiudere con Sarti e riprendersi la sua vita.

Puntata in onda Martedì 14 giugno 2022, doppio episodio a partire dalle 20.25

Ep. 1: Nunzio non sembra voler rinunciare a Chiara che gli farà una proposta allettante quanto sconvolgente. Stefano e Virginia dovranno fare i conti con quello che è accaduto, Riccardo cercherà di riaccorciare le distanze con Rossella. La tenera simpatia fra Jimmy e Cristina verrà messa a dura prova da un'occasione "formale" che il ragazzino vivrà con una certa apprensione, acuita dai consigli discordanti ricevuti dal nonno e dalla mamma.

Ep. 2: Tra Rossella e Riccardo il rapporto sembra ormai limitarsi al piano professionale. Nunzio medita sulla proposta di Chiara. Grazie al pranzo con Cristina e Jimmy, Ferri e Lara sembrano ritrovare la loro complicità. Riuscirà Jimmy ad adottare "il metodo Cirillo" e superare la prova del fuoco a pranzo a casa di Ferri?

Puntata in onda Mercoledì 15 giugno 2022

Nonostante si sforzi di restare indifferente alle scelte di vita di Roberto, Marina dovrà fare i conti con una dolorosa e spiazzante scoperta. Chiara inizia a predisporre le condizioni per realizzare il suo sogno con Nunzio. Intanto Michele matura una crescente antipatia verso l'atteggiamento prevaricatore di Riccardo nei confronti di Rossella. Il desiderio di Micaela di rendere Jimmy autonomo sarà oggetto di una nuova discussione con Niko e soprattutto con Renato.

Giovedì 16 giugno 2022 la soap non va in onda

Puntata in onda Venerdì 17 giugno 2022, doppio episodio

Ep. 1: Raffaele è sempre più preoccupato per la minaccia che grava sulla sua famiglia; come se non bastasse, riceverà un nuovo terribile avvertimento da Lello Valsano. Intanto, Filippo e Serena riflettono sulla proposta di Chiara di diventare il nuovo amministratore delegato del Gruppo Petrone. Lara, invece, cercherà di avvicinarsi ancora di più a Roberto, ma il Ferri sembra pensare solo a Marina.

Ep. 2: Dopo quanto accaduto a Diego, Raffaele inizierà a riflettere seriamente sulla richiesta dei criminali. Nel frattempo, Mariella cercherà di convincere Cerruti a trovare qualche distrazione per non pensare a Bruno, ma il risentimento di Cotugno farà loro da ostacolo. Alberto, intanto, scopre che Clara non vuole più sostenere l'esame di Stato, ma lui tenterà di farla tornare sui suoi passi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.