Sei Sorelle Anticipazioni 17 giugno 2022: Una rivale per Diana?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 17 giugno 2022, Elisa cerca di scatenare a gelosia di Diana per allontanarla da Salvador e avere il direttore tutto per sé. German scopre i subdoli piani di sua moglie Carolina.

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 17 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Petra ha rivelato alle Silva di conoscere la vera identità del sabotatore. Jesus, preoccupato, chiede a Don Ricardo più soldi in cambio del suo silenzio. L'operaio non sa di essersi messo nei guai da solo. Intanto German scopre che sua moglie Carolina ha preso di mira Adela e le altre. Sconvolto dal piano della consorte, deciderà di affrontarla e di dare una mano alle sei sorelle. Elisa, furiosa per essere stata messa in castigo e ormai certa che tra Diana e Salvador potrebbe nascere qualcosa, cerca di far ingelosire la maggiore, sfruttando la bellezza di Victoria. La ragazzina è convinta di ottenere così maggiori attenzioni da parte del Montaner. Intanto in fabbrica continuano i problemi. Dopo l'incidente a Miguel, un altro macchinario fa le bizze e finisce per macchiare una costosa partita di seta, costringendo le giovani protagoniste a correre velocemente ai ripari.

Anticipazioni Sei Sorelle: Jesus ricatta Don Ricardo

Don Ricardo sabota le sue nipoti dall'interno. È da quando ha scoperto che suo fratello non è in città che il Silva naviga a vista, pronto a prendersi la fabbrica. Per distruggere Adela e le sue sorelle, ha assoldato il perfido Jesus, uno degli operai dell'azienda. Purtroppo però la loro alleanza sta per assumere delle tinte fosche. Adela, Diana e Celia sono a una svolta, dopo che Petra ha rivelato loro di conoscere la vera identità del sabotatore, che ha causato l'incidente di Miguel. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Jesus, spaventato di essere stato scoperto, chiederà a Don Ricardo molti più soldi, in cambio del suo silenzio. Ma questo ricatto potrebbe costargli molto caro.

Diana ha una rivale? Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 17 giugno 2022

Elisa ha giocato sporco per conquistare Salvador. Il suo piano – in cui a farne le spese è stato Carlitos – è fallito miseramente. Le sue sorelle sono furiose con lei ed è finita in castigo. Questa punizione fa scattare in lei un desiderio di vendetta. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la ragazzina, accortasi del feeling che si sta creando tra Diana e il Montaner, cercherà di far ingelosire la sua sorellona e di allontanarla dal direttore della Tessuti Silva. Per farlo userà uno stratagemma: si servirà della bellezza di Victoria, per far credere a Diana che Salvador abbia un debole per la bellissima giovane. Solo così, secondo i suoi pensieri, riuscirà ad avere il direttore tutto per sé.

Sei Sorelle Anticipazioni: German scopre i piani di Carolina

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Carolina non smetterà di remare contro le sorelle Silva. La moglie del Rivera non ha mai visto di buon occhio le belle figlie di Don Fernando e dopo aver capito che suo marito sembra essersi interessato ad Adela, comincerà a organizzare un piano per screditare e rovinare le ragazze. German si accorgerà però di quello che sta combinando la sua consorte, con cui non va più d'accordo da diversi anni, e deciderà di affrontarla e fermarla. Intanto in fabbrica ci saranno ancora dei problemi da risolvere. Un'altra macchina finirà per mettere nei guai tutta la produzione. Una costosa partita di seta verrà macchiata da uno dei macchinari della Tessuti Silva, costringendo le sue padrone a correre velocemente ai ripari.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 14 al 17 giugno 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.