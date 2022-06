Un Posto al Sole Anticipazioni 17 giugno 2022, Doppia Puntata: Diego in ospedale per colpa di Valsano. Raffaele deve cedere!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 giugno 2022. Nelle Trame del doppio episodio della Soap in onda su Rai3, Raffaele è costretto a cedere ai ricatti di Valsano. In gioco c'è la vita dei suoi figli. Intanto Alberto scopre che Clara ha preso una strana e inattesa decisione.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata del 17 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame del doppio episodio in onda alle 20.25 su Rai3: per Raffaele è arrivato il momento di cedere alle richieste dei criminali. Il tremendo incidente di cui è stato vittima Diego è l'ennesimo e violento avvertimento e il Giordano ora non può più sottrarsi ai ricatti di Lello Valsano. Intanto Filippo non sa se accettare la proposta di Chiara di diventare il nuovo amministratore delegato del Gruppo Petrone. Il Sartori ne parla con Serena, l'unica in questo momento a potergli dare una mano. Roberto è infatti troppo impegnato a gestire Lara e la sua gravidanza. La Martinelli spera che con l'arrivo del bambino, lei e il Ferri creino finalmente una famiglia ma l'imprenditore non riesce a pensare ad altri che a Marina. Mariella cerca di aiutare Cerri a distrarsi e a non pensare a Bruno. Per questo invita l'amico a partecipare a qualche attività ricreativa insieme a lei. Alberto invece scopre che Clara non ha intenzione di partecipare all'esame di Stato e vuole convincerla a vincere le sue paure e a sostenerlo.

Diego in ospedale. Raffaele deve cedere in Un Posto al Sole Anticipazioni 17 giugno 2022

Dopo la puntata cancellata del 16 giugno 2022, Un Posto al Sole si riprende con un doppio episodio. Nella puntata del 17 giugno, vedremo Raffaele con le spalle al muro. Dopo aver essere stato costretto a mentire alla sua famiglia e aver nascosto a tutti di essere stato minacciato da Lello Valsano, il Giordano dovrà cedere ai ricatti del criminale. Tutto questo dopo uno spaventoso avvertimento. Le Anticipazioni di Upas ci rivelano che il Valsano prenderà di mira Diego, causandogli un brutto incidente. Capita l'antifona, suo padre sarà costretto a cedere del tutto. Come andrà a finire questa storia? Ornella e Renato – già sull'attenti – capiranno finalmente cosa sta succedendo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo confuso

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Filippo dovrà prendere presto una decisione importante. Chiara gli ha proposto di diventare amministratore delegato del Gruppo Petrone e lui non sa se accettare o meno. Confuso e incerto sul da farsi, chiederà aiuto a Serena, l'unica in questo momento in grado di dargli dei consigli. Roberto è troppo preso dalla questione Lara e bambino in arrivo, oltre a dover gestire la piccola Cristina. Per il Ferri è un periodo di grande confusione e la cosa potrebbe peggiorare da un momento all'altro. La Martinelli vuole approfittare della sua gravidanza per avvicinarsi al “compagno” e per creare con lui una famiglia e sembra essere riuscita a colmare almeno in parte la loro distanza. Roberto però non smette di pensare a Marina e al suo amore per lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto preoccupato per Clara

Roberto continua a pensare a Marina ma la Giordano è molto delusa da lui e dal suo comportamento. Questo potrebbe provocare una grossa frattura tra di loro, l'ennesima e forse la definitiva. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due saranno destinati a un periodo di lontananza e non è escluso che qualcun altro possa bussare al cuore della Signora di Upas. Intanto però le Anticipazioni sono sicure nel dirci che Alberto sarà piuttosto seccato e preoccupato per le scelte di Clara. Il Palladini scoprirà che la ragazza vuole rinunciare all'Esame di Stato e cercherà di convincerla a non mollare e a presentarsi davanti alla commissione. Mariella invece cercherà di far distrarre Cerri, invitandolo a partecipare ad alcune attività insieme a lei. L'obiettivo dell'Altieri è far dimenticare Bruno all'amico.

