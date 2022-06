Sei Sorelle Anticipazioni dal 14 al 17 giugno 2022: Petra sa chi è il sabotatore. Adela, Diana e Celia pronte a stanarlo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della nuova soap, Sei Sorelle, in onda su Rai1 la settimana che va dal 14 al 17 giugno 2022. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo le anticipazioni della nuova soap spagnola, Sei Sorelle, in onda dal 14 al 17 giugno 2022 su Rai1 a partire dalle 16.00. Ricordiamo che lunedì 13 giugno 2022 la soap non andrà in onda per lasciare spazio allo Speciale Elezioni Amministrative del Tg1. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della soap in onda per la prima volta in Italia questa settimana:

Sei Sorelle, Trame dal 14 al 17 giugno 2022

Lunedì 13 giugno 2022 la soap non va in onda

Puntata in onda Martedì 14 giugno 2022

Blanca cerca in tutti i modi di contenere gli alti costi del suo matrimonio, senza insospettire la dispotica Doña Dolores. Sempre più angustiato dalle minacce di Don Ricardo, Salvador chiede a Diana di dirgli tutta la verità su suo padre. Francisca escogita una soluzione che gli consente di esibirsi all'Ambigú senza dover rivelare la sua vera identità.

Puntata in onda Mercoledì 15 giugno 2022

La doppia vita delle sorelle Silva si ripercuote fortemente su Blanca che con grande difficoltà riesce a conciliare il duro lavoro in fabbrica con gli impegni sociali di Rodolfo. Per attirare le attenzioni di Salvador, la giovane Elisa elabora un piano approfittando dell'ingenuità di Carlitos.

Puntata in onda Giovedì 16 giugno 2022

Petra rivela di sapere chi è stato a causare l'incidente di Miguel in fabbrica. Intanto, Francisca decide di darsi un'ultima chance prima di lasciarsi per sempre alle spalle il sogno di diventare una cantante. Doña Dolores, invece, inizia a trovare sospetto il comportamento di Blanca.

Puntata in onda Venerdì 17 giugno 2022

Mentre German scopre che Carolina sta cercando di rovinare le sorelle Silva, Jesus tenta di estorcere più denaro a Ricardo in cambio del suo silenzio. Intanto Elisa pensa di sfruttare la bellezza di Victoria per scatenare la gelosia di Diana e ottenere così la totale attenzione di Salvador. In fabbrica, invece, avviene un nuovo sfortunato incidente in cui si rovina un intero carico di seta.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.