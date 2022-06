Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 15 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 15 giugno 2022 - Blanca è al limite. Tra le sorelle Silva è quella che sta soffrendo più di tutte per il segreto che deve custodire. La ragazza non può infatti confessare né al suo fidanzato né a sua suocera che il loro padre è morto e che la loro famiglia è sull'orlo della bancarotta. Le bugie che è costretta a dire la stanno però mettendo in forti guai. Donna Dolores è inarrestabile e le spese continuano ad aumentare. Blanca è sull'orlo di una crisi di nervi. Intanto Elisa, innamorata del bel Salvador, vuole a tutti i costi riuscire a sedurlo. Organizzerà così un piano per conquistarlo. Per metterlo a segno, sfrutterà l'ingenuità del suo amico Carlitos, invaghito di lei. Le sue azioni però finiranno per metterla in difficoltà sia con il Montaner che con le sue sorelle maggiori. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 giugno 2022 - il rinnovato feeling tra Lara e Roberto lascia Marina senza parole. La Giordano non può credere che il Ferri si sia lasciato convincere dalla Martinelli e che la sua gravidanza l'abbia stregato. Intanto Chiara continua a fantasticare sul suo futuro con Nunzio mentre Michele sta per perdere la pazienza. L'atteggiamento di Riccardo nei confronti di Rossella, lo ha stancato e il Saviani non può fare a meno di provare una forte antipatia nei confronti del medico. Tra Micaela, Niko e Renato è guerra aperta. I tre non sono per nulla d'accordo sulla linea da seguire per educare e crescere Jimmy. Troveranno un punto d'incontro, per il bene del piccolo? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

