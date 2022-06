Un Posto al Sole Anticipazioni 15 giugno 2022: Marina delusa da Roberto. Il Ferri non doveva farlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 15 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Marina è delusa da una scoperta fatta su Roberto mentre Michele non sopporta più il comportamento di Riccardo nei confronti di Rossella.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: il rinnovato feeling tra Lara e Roberto lascia Marina senza parole. La Giordano non può credere che il Ferri si sia lasciato convincere dalla Martinelli e che la sua gravidanza l'abbia stregato. Intanto Chiara continua a fantasticare sul suo futuro con Nunzio mentre Michele sta per perdere la pazienza. L'atteggiamento di Riccardo nei confronti di Rossella, lo ha stancato e il Saviani non può fare a meno di provare una forte antipatia nei confronti del medico. Tra Micaela, Niko e Renato è guerra aperta. I tre non sono per nulla d'accordo sulla linea da seguire per educare e crescere Jimmy. Troveranno un punto d'incontro, per il bene del piccolo?

Marina delusa da Roberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 15 giugno 2022

Il pranzo a casa di Ferri ha reso Jimmy molto nervoso. Il piccolo ha voluto fare bella figura davanti al papà di Cristina e sembra essere riuscito nell'impresa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la giornata riserverà delle grandi e inaspettate sorprese. Roberto e Lara sembrano infatti aver ritrovato una certa sintonia e a casa si respira una bella aria famigliare. Questa novità però finisce per infastidire Marina. La Giordano scoprirà infatti che il suo ex ha accettato di prendersi le sue responsabilità con la Martinelli e di accettare la sua gravidanza. Marina sarà molto delusa; come ha potuto Roberto cambiare idea su una Lara bugiarda e manipolatrice?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele infastidito da Riccardo

Una proposta ha spiazzato Nunzio. Davanti al rifiuto del Cammarota di chiudere la loro relazione, Chiara ha preso una nuova decisione riguardo al loro futuro e il figlio di Franco deve scegliere se accettare o meno questa novità. Intanto però la Petrone fantastica sul suo amore con il fidanzato. Intanto – come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole – Michele comincerà a non sopportare più il comportamento di Riccardo nei confronti di Rossella. Il Crovi sta cercando di accorciare le distanze con la Graziani ma lei ha messo in chiaro che tra loro ci sarà solo e soltanto un rapporto professionale.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko, Micaela e Renato in guerra per Jimmy

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la relazione tra Jimmy e Cristina e il pranzo a casa di Ferri, hanno scatenato definitivamente la guerra tra Niko, Micaela e Renato. I tre non sono per nulla d'accordo sul modo in cui debba essere educato il piccolo Jimmy e finiranno per scatenare un conflitto interno alla loro famiglia allargata. Riusciranno a trovare un punto d'incontro per amore del piccolo oppure Jimmy dovrà mettere una pezza ancora una volta tra loro, come ha fatto per la questione delle vacanze estive?

