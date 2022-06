Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 15 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Blanca è al limite. Tra le sorelle Silva è quella che sta soffrendo più di tutte per il segreto che deve custodire. La ragazza non può infatti confessare né al suo fidanzato né a sua suocera che il loro padre è morto e che la loro famiglia è sull'orlo della bancarotta. Le bugie che è costretta a dire la stanno però mettendo in forti guai. Donna Dolores è inarrestabile e le spese continuano ad aumentare. Blanca è sull'orlo di una crisi di nervi. Intanto Elisa, innamorata del bel Salvador, vuole a tutti i costi riuscire a sedurlo. Organizzerà così un piano per conquistarlo. Per metterlo a segno, sfrutterà l'ingenuità del suo amico Carlitos, invaghito di lei. Le sue azioni però finiranno per metterla in difficoltà sia con il Montaner che con le sue sorelle maggiori.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca sull'orlo di una crisi di nervi

Tra le sorelle Silva quella che sta pagando maggiormente il peso delle bugie, è Blanca. La ragazza deve mantenere i segreti di famiglia non solo con il vicinato e gli operai ma anche con la sua futura famiglia. La ragazza è costretta a mentire sia al suo fidanzato che a sua suocera, che si dimostra – giorno per giorno – una donna davvero fissata con il lusso e l'opulenza. Donna Dolores, ignara della situazione economica in cui è finita la sua futura nuora, si sta dando alla pazza gioia e Blanca deve cercare di frenare la sua smania, cercando di contenere le spese ma senza dare nell'occhio. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la poverina comincerà a stancarsi di questa situazione. Ormai allo stremo delle forze, comincerà a fare qualche passo falso, trovandosi sull'orlo di una crisi di nervi.

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Dolores comincia a sospettare di Blanca

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Blanca comincerà a fare qualche passo falso e a mostrare un certo nervosismo davanti alle spese per il suo matrimonio. Donna Dolores inizierà a non capire perché una giovane di buona famiglia sia così restia a fare certi acquisti e non potrà fare a meno di studiarne le mosse. La situazione finirà per mettere molto in difficoltà la povera Silva e farle rischiare di essere scoperta.

Elisa ha un piano per conquistare Salvador in Sei Sorelle Anticipazioni 15 giugno 2022

Elisa è innamorata. La piccola di casa Silva è cotta di Salvador Montaner e non ha certo avuto timidezza nel mostrare al direttore i suoi sentimenti. Ma Salvador non ha dato credito alle lusinghe della giovinetta, prendendo la questione come qualcosa di molto comico e tenero. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Elisa non intenderà demordere. Escogiterà un piano per conquistare il direttore e per stare con lui, sola soletta. Per portarlo a termine si servirà del suo amico Carlitos, invaghito di lei. Elisa inviterà il ragazzo a passare un pomeriggio in sua compagnia, lontano dalle mura domestiche. Carlitos, contento di stare con la sua amata, accetterà l'invito ma finirà per essere vittima di un subdolo gioco sporco. Elisa fingerà che il giovane abbia tentato di baciarla e tutto questo avverrà sotto gli occhi di Salvador. Il Montaner, accorso per le urla della Silva, strattonerà il poverino, intimandogli di andarsene e accogliendo tra le sue braccia la sorella di Diana, che otterrà quindi ciò che voleva. Ma Salvador non è un ingenuo e capito cosa successo davvero, correrà a informare Adela e Diana, che puniranno la loro sorellina immediatamente.

