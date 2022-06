Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole. Oggi, 14 giugno 2022, la soap Upas andrà in onda con un doppio episodio. Ma vediamo cosa succederà oggi su Rai1 e su Rai3.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, andrà in onda la soap Un Posto al Sole, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve oggi 14 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 14 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 14 giugno 2022 - Blanca è sempre più preoccupata per le spese del suo matrimonio. Le condizioni economiche della sua famiglia le impongono di fare un po' di economia e la ragazza, non potendo rivelare né al suo fidanzato né alla sua futura suocera la verità, cercherà di contenere i costi senza destare sospetti. Intanto Salvador, sempre più infastidito dalle minacce e dalle insistenze di Don Ricardo, chiederà a Diana di rivelargli la verità su suo padre. Che fine ha fatto Don Fernando? Il giovane direttore si dirà pronto a qualsiasi rivelazione. Francisca troverà invece un modo per esibirsi all'Ambigù senza farsi riconoscere. Qualcosa però non andrà secondo i suoi piani. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: la Puntata di oggi 14 giugno 2022

Nella Doppia Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 giugno 2022 - Chiara ha deciso di lasciare Nunzio ma il ragazzo non ha alcuna intenzione di rinunciare a lei. La Petrone, colpita da questa sua risposta, gli farà una proposta allettante che avrà il potere di sconvolgere il ragazzo. Intanto Stefano e Virginia, finiti a letto insieme, devono fare i conti con quello che è successo tra loro mentre Riccardo cerca di accorciare le distanze con Rossella, che però non sembra volersi lasciare andare. Jimmy viene invitato a pranzo a casa Ferri. Il piccolo di casa Poggi vivrà questo momento “formale” con grande apprensione e cercherà di mettere a frutto i consigli, più che altro discordanti, di suo nonno e sua madre. Il bambino vuole fare bella figura ed è pronto a tutto per non deludere Cristina. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

