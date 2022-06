Un Posto al Sole Anticipazioni 14 giugno 2022, Doppio Episodio: Una proposta spiazza Nunzio!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 14 giugno 2022. Nelle Trame del doppio episodio della Soap in onda su Rai3, Nunzio non vuole rinunciare a Chiara e la ragazza gli fa una proposta che lo lascia senza parole. Intanto Jimmy deve affrontare un invito a pranzo a casa Ferri.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata del 14 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda alle 20.25 su Rai3: Chiara ha deciso di lasciare Nunzio ma il ragazzo non ha alcuna intenzione di rinunciare a lei. La Petrone, colpita da questa sua risposta, gli farà una proposta allettante che avrà il potere di sconvolgere il ragazzo. Intanto Stefano e Virginia, finiti a letto insieme, devono fare i conti con quello che è successo tra loro mentre Riccardo cerca di accorciare le distanze con Rossella, che però non sembra volersi lasciare andare. Jimmy viene invitato a pranzo a casa Ferri. Il piccolo di casa Poggi vivrà questo momento “formale” con grande apprensione e cercherà di mettere a frutto i consigli, più che altro discordanti, di suo nonno e sua madre. Il bambino vuole fare bella figura ed è pronto a tutto per non deludere Cristina.

Chiara sconvolge Nunzio con una proposta allettante in Un Posto al Sole del 14 giugno 2022

Chiara ha lasciato Nunzio ma il ragazzo non ha alcuna intenzione di accettare questa decisione. Nonostante le difficoltà, il Cammarota non vuole chiudere la sua relazione con la Petrone. Per questo motivo la giovane prenderà un'altra sconvolgente decisione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Chiara farà una proposta piuttosto allettante al suo “fidanzato”, lasciandolo completamente senza parole. Nunzio dovrà decidere se accettare o meno, consapevole che questa sua scelta condizionerà per sempre il loro futuro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo tenta di accorciare le distanze con Rossella

Virginia e Stefano hanno passato la notte insieme. I due hanno ceduto alla passione e hanno fatto l'amore ma ora dovranno fare i conti con quello che è successo. Virginia si sentirà in colpa; proprio ora che si era liberata di Rossella, ha capitolato davanti a suo cognato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano se e quando rivelerà a Riccardo del suo tradimento ma ci dicono che il Crovi cercherà di accorciare le distanze con Rossella. Peccato però che la Graziani abbia deciso di mantenere con lui un rapporto solo professionale.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy pronto ad affrontare un invito a casa Ferri

La dolce storia d'amore tra Jimmy e Cristina procede a gonfie vele. I due bambini sono più che mai affezionati l'uno all'altra e il loro sentimento ha addolcito il cuore di tutti gli inquilini di Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Jimmy dovrà affrontare un'importante prova: un invito a pranzo a casa Ferri. Il bambino sarà molto nervoso e cercherà di fare tesoro dei consigli – sebbene discordanti – di suo nonno e di sua madre. Per lui sarà un momento molto particolare. Come affrontare il papà della sua amata Cristina? Tutto andrà per il meglio? Farà bella figura? Il pranzo avrà intanto un effetto benefico tra Lara e Roberto. I due si riavvicineranno.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 giugno 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.