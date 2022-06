Sei Sorelle Anticipazioni 14 giugno 2022: Salvador mette alle strette Diana, "Dov'è Don Fernando, vostro padre?"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 14 giugno 2022, Salvador è stanco delle minacce di Don Ricardo e mette Diana alle strette. La ragazza dovrà dirle cosa è successo davvero a suo padre.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 14 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Blanca è sempre più preoccupata per le spese del suo matrimonio. Le condizioni economiche della sua famiglia le impongono di fare un po' di economia e la ragazza, non potendo rivelare né al suo fidanzato né alla sua futura suocera la verità, cercherà di contenere i costi senza destare sospetti. Intanto Salvador, sempre più infastidito dalle minacce e dalle insistenze di Don Ricardo, chiederà a Diana di rivelargli la verità su suo padre. Che fine ha fatto Don Fernando? Il giovane direttore si dirà pronto a qualsiasi rivelazione. Francisca troverà invece un modo per esibirsi all'Ambigù senza farsi riconoscere. Qualcosa però non andrà secondo i suoi piani.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca corre ai ripari

Le nozze di Blanca e Rodolfo sono in arrivo e Donna Dolores non vuole badare a spese per il matrimonio del suo bambino. Peccato però che la bella Silva non possa permettersi di fare delle grosse spese. La sua famiglia è sull'orlo della rovina e lei con le sue sorelle, sono state costrette a mettersi a lavorare in fabbrica per portare a termine un lavoro. L'idea di Diana sembra portare i primi frutti. Visto che gli operai sono in sciopero, è stato necessario che tutte dessero una mano, compresa la presto sposa Blanca. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la ragazza sarà costretta a fare grandi sacrifici. Non solo dovrà lavorare in azienda ma dovrà mantenere la sua facciata. Dovrà infatti cercare di contenere le spese e frenare sua suocera, senza che lei o il suo fidanzato scoprano quello che sta succedendo davvero. Ma riuscirà a mantenere questo segreto?

Salvador mette alle strette Diana in Sei Sorelle Anticipazioni 14 giugno 2022

Diana ha trovato una soluzione per portare a termine i lavori commissionati alla Tessuti Silva. Tutte le sorelle sono state costrette a mettersi a lavoro in azienda, per sopperire alla mancanza di manodopera. Gli operai sono infatti in sciopero e certo non intendono tornare se prima non verranno pagati. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la situazione sarà destinata a peggiorare. Don Ricardo vuole sabotare le nipoti e si serve di Jesus, come suo scagnozzo. Il Silva non ha intenzione di fermarsi qui. È da tempo che minaccia e tormenta Salvador, nella speranza che il nuovo direttore della Tessuti Silva, stia dalla sua parte. Il ragazzo sembra però essere fedele alle sue datrici di lavoro ma comincia a capire che tutte e sei non sono state sincere con lui. Stanco di essere preso di mira da Ricardo, Salvador metterà alle strette Diana, chiedendole di rivelargli – una volta per tutte – che fine abbia fatto suo padre. La giovane gli dirà tutto o prenderà ancora tempo?

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca trova una soluzione per esibirsi all'Ambigù

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Francisca continuerà a voler perseguire il suo sogno di diventare una cantante. Per poter continuare a cantare e per portare dei soldi a casa, la giovane ha deciso di esibirsi nel locale dei genitori di Gabriel. Deve però risolvere un problema: come salire sul palco senza essere riconosciuta? Grazie ai consigli dell'amico, Francisca troverà la soluzione. Si esibirà indossando una maschera e fingendo di essere una misteriosa artista venuta da lontano. Qualcosa però non andrà secondo i suoi piani.

