Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 29 luglio 2022, Donna Dolores organizza una cena per far riappacificare i suoi figli. Riuscirà a convincerli? Intanto Adela confida a Mauro un suo grande segreto.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 29 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Diana deve aiutare Chelito a essere una fidanzata perfetta per Salvador. Per riuscirci deve però educare la ragazza alle buone maniere e non sarà per nulla facile. Intanto Donna Dolores cerca in ogni modo di riportare la pace tra i suoi figli ma né Cristobal né Rodolfo sono disposti a tornare sui loro passi. La signora Loygorri decide così di organizzare una cena, alla quale viene invitata anche Victoria.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana deve aiutare Chelito a diventare una signora

Un tremendo ricatto rischia di far cadere la Tessuti Silva nelle mani di Don Ricardo. Un'operaia ha minacciato le Silva di rivelare al loro terribile zio che tutte e cinque le sorelle – con la sola esclusione di Elisa – lavorano di nascosto in fabbrica. Le ragazze sono dovute scendere a patti e alla fine Diana è stata costretta ad aiutare Chelito a diventare la donna ideale per Salvador. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la Silva cercherà di educare la ragazza alle buone maniere, come si addice a una signora per bene. Sarà però una missione davvero difficile ma alla fine riuscirà a far credere che sia la fidanzata del Montaner?

Donna Dolores tenta l'impossibile in Sei Sorelle Anticipazioni 29 luglio 2022

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Donna Dolores comincerà a non sopportare più la lite tra i suoi figli. Dopo aver convinto Blanca a rompere la sua grande amicizia con Cristobal, la signora Loygorri è sicura che Rodolfo possa ora rilassarsi e non essere più spaventato dallo scandalo. Ignorando i reali motivi che spingono i due fratelli a odiarsi o meglio decisa a far sì che i due la smettano immediatamente, organizzerà una cena a casa e inviterà persino Victoria. La ragazza ha cominciato a fare la corte a Cristobal per scatenare la gelosia del suo amante. Farà la svenevole anche stavolta?

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela racconta a Mauro la verità sul suo defunto marito

Adela ha un nuovo corteggiatore? Forse sì, visto che Mauro, il suo vecchio amico, sembra avere una certa attrazione nei confronti della Silva. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che il rapporto tra i due si intensificherà, tanto da portare la donna a raccontare al nuovo arrivato la struggente verità sul suo defunto marito. Adela confesserà di non essere stata mai felice e di aver subito il carattere iracondo del suo consorte. Una confessione che intenerirà Mauro, che potrebbe però non essere del tutto sincero.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 25 al 29 luglio 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.