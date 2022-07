Sei Sorelle Anticipazioni 27 luglio 2022: Tremendo ricatto! Don Ricardo ha in mano la Tessuti Silva?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 27 luglio 2022. Nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1, le Silva vivono dei momenti di profonda angoscia. Un'operaia, in combutta con Don Ricardo, le minaccia di rivelare allo zio la loro presenza in fabbrica. Le ragazze temono che il loro segreto venga scoperto. Salvador decide di farsi avanti con Diana e di tentare di sedurla, stavolta in maniera esplicita mentre Adela, dopo la scoperta della gravidanza di Carolina, è felice di salutare un suo vecchio amico, arrivato inaspettatamente a Madrid. Francisca si rallegra di poter riprendere le sue esibizioni all'Ambigù ma il nuovo pianista, assunto da poco, lascia perplessi Antonia ed Enrique. I due non riescono a gestire il carattere del nuovo arrivato.

Un ricatto distruggerà le Silva in Sei Sorelle Anticipazioni 27 luglio 2022

Salvador ha scoperto l'identità del nuovo informatore di Don Ricardo. L'uomo ha deciso di assoldare un'operaia della Tessuti Silva che, una volta scoperta, non si farà scrupolo di mettere in pericolo le Silva. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la donna minaccerà le sorelle di rivelare al loro terribile zio che, da diverso tempo, tutte e cinque lavorano in fabbrica. Adela, Diana, Blanca, Celia e Francisca saranno costrette a trovare un accordo con la lavoratrice, affinché nessuno sappia del loro segreto. Ma quale prezzo dovranno pagare per il suo silenzio?

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador alla carica con Diana

Salvador è palesemente attratto da Diana ma fino a ora la Silva non si è lasciata incantare dal direttore della Tessuti Silva. La ragazza non vuole cedere alle lusinghe del Montaner e di certo non si lascerà convincere tanto facilmente a concedergli anche solo un'opportunità. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Salvador deciderà di sedurre Diana e di fare sul serio. Renderà ancora più espliciti i suoi tentativi, con l'obiettivo di farla capitolare. Ma Diana Silva è un osso duro e di certo non sarà facile conquistare il suo cuore. Intanto Francisca riprenderà le sue esibizioni all'Ambigù. Purtroppo però il nuovo pianista assunto, comincerà a destare qualche preoccupazione in Antonia ed Enrique. I genitori di Gabriel non sopporteranno l'atteggiamento spocchioso del nuovo assunto e potrebbero decidere di mandarlo via.

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela riceve la visita di un suo vecchio amico

Adela è sconvolta. Ha scoperto che Carolina è incinta e la nuova condizione della sarta, ha messo la parola fine alla storia d'amore tra la Silva e German. La primogenita di Don Fernando dovrà abituarsi velocemente alla novità ma per fortuna riuscirà a distrarsi dai suoi pensieri, grazie a una visita inaspettata. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che a Madrid arriverà Mauro, un vecchio amico del defunto marito di Adela. La donna ne sarà davvero felice ma questa presenza finirà per infastidire il Rivera, geloso delle nuove frequentazioni della sua amata.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.