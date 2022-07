Sei Sorelle Anticipazioni 28 luglio 2022: Adela ha un nuovo corteggiatore. German geloso!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 28 luglio 2022, Adela ha un nuovo corteggiatore e German è furioso. Intanto Celia prende le difese di Miguel.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 28 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda eccezionalmente alle 14.55 su Rai1: Miguel è finito nei guai dopo aver affrontato faccia a faccia Joaquin. Celia decide di testimoniare in suo favore, nonostante zia Adolfina le abbia consigliato di tenersi alla larga da tali faccende. Adela è felice della visita di Mauro, un vecchio amico del suo defunto marito. Chi proprio non sopporta questa presenza è German, geloso di vedere la sua amata accanto a un altro uomo. Elisa cerca di far ingelosire Salvador baciando Carlitos. La ragazzina non si accorge però che Sofia li sta osservando e finirà per mettere nei guai il suo amico.

Anticipazioni Sei Sorelle: Celia prende le difese di Miguel

Scoperto quanto successo alla sorella, Francisca ha spinto Celia a denunciare Joaquin. La ragazza ha però deciso di non prendere alcun provvedimento e di dimenticare l'accaduto. Miguel non è però stato del suo stesso parere. Deluso dal comportamento del cugino e deciso a difendere la signorina Silva, ha affrontato Joaquin, finendo per mettersi nei guai. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Celia deciderà di aiutarlo. Testimonierà in suo favore, nonostante zia Adolfina le abbia più volte detto di non immischiarsi in queste faccende, per evitare lo scandalo. L'integrità della sorella di Adela, la porterà però a rischiare il tutto e per tutto.

Adela ha un nuovo corteggiatore in Sei Sorelle Anticipazioni 28 luglio 2022

Adela ha scoperto che Carolina è incinta e ha deciso di allontanarsi, per sempre, da German. La Silva è stata però allietata da una visita inaspettata. Mauro, un amico del suo defunto marito, è arrivato a Madrid e ha voluto incontrarla. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che sembrerà immediatamente chiaro che il nuovo arrivato provi una forte attrazione per Adela. Il suo atteggiamento amichevole, per altro ricambiato, farà infuriare German. Il Rivera sarà gelosissimo di vedere la sua amata in compagnia di un altro uomo ma non potrà fare nulla per riportarla tra le sue braccia.

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa cerca di far ingelosire Salvador

Da quando ha ottenuto l'appoggio di zia Adolfina, Elisa sembra essere ancora più capricciosa. Sicura di poter fare il suo ingresso in società e di farlo molto presto, la ragazzina comincerà a mettere alcuni puntini sulle “i”. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che cercherà di far ingelosire Salvador e sfrutterà ancora una volta il povero Carlitos. Elisa bacerà il suo amico, non rendendosi conto che Sofia – l'attuale fidanzata di Carlos – è là che li osserva. La Silva finirà per combinare un vero pasticcio e per mettere nei guai il povero e ingenuo ragazzino.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.