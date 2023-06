Sei Sorelle Anticipazioni 29 giugno 2023: Cristobal in manette. Don Ricardo comincia a mietere vittime!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 29 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Ricardo denuncerà Cristobal e Donna Dolores, furiosa, romperà il fidanzamento di Blanca con Rodolfo.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 29 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, la confessione di Elisa porterà a gravi conseguenze. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Ricardo denuncerà Cristobal alla polizia e il medico rischierà di essere radiato dal suo ordine ma anche di passare il resto dei suoi giorni in carcere, per aver nascosto la morte di Don Fernando. Le Silva cominceranno a tremare. Il loro malefico zio è pronto a prendersi la sua vendetta e sta mietendo le prime vittime. Blanca dovrà affrontare Donna Dolores. La signora Loygorri non potrà perdonare alla ragazza di aver messo nei guai suo figlio e le dirà che da ora in poi non vorrà avere più nulla a che fare con lei. Scioglierà quindi il suo fidanzamento con Rodolfo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Cristobal denunciato!

Elisa ha pugnalato le Silva alle spalle, rivelando a Don Ricardo la verità sulla morte di Don Fernando. L'obiettivo della ragazza è quello di liberarsi delle sue sorelle o meglio di impedire loro di decidere della sua vita. Aver scoperto che il suo malefico zio è in realtà suo padre, ha dato alla giovane la grande opportunità di fare come vuole ma soprattutto di avere di nuovo una grande disponibilità di denaro. Per ingraziarselo ha però dovuto raccontargli tutti i segreti della sua famiglia. Don Ricardo non si è fatto sfuggire la grande occasione di mettere le sue nipoti fuorigioco ma prima colpirà Cristobal. Il Silva lo denuncerà alla polizia e per il medico si metterà molto male.

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Dolores furiosa contro Blanca. Per la Silva è la fine

Don Ricardo denuncerà Cristobal alla polizia per aver nascosto la morte di Don Fernando. Il medico rischierà di essere cacciato dall'ordine e di finire la sua vita in carcere. La sua reputazione rischierà quindi di sporcarsi irrimediabilmente. Sarà proprio per questo che Donna Dolores si arrabbierà con Blanca. La signora Loygorri accuserà la ragazza di aver messo in pericolo suo figlio e la sua famiglia e le dirà di non voler avere più nulla a che fare con lei. E per chiudere definitivamente, romperà il suo fidanzamento con Rodolfo. Per Blanca sarà una notizia straziante.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Il destino di Celia è segnato?

Blanca sarà straziata dalla decisione di Donna Dolores e anche per questo non permetterà ancora a Francisca di tornare a casa. La Silva cercherà di salvare il salvabile e di non perdere Rodolfo. Intanto Celia, dopo che in fabbrica comincerà a girare la voce del bacio tra lei e Petra, verrà invitata da Adela a trovare una soluzione ai suoi “disturbi”. La giovane si metterà quindi alla ricerca di un modo per smettere di fare strani pensieri ma finirà, ve lo anticipiamo, per fare delle scelte terribili e dolorose.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 26 al 30 giugno 2023

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.