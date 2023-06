Sei Sorelle Anticipazioni 28 giugno 2023: Le Silva pugnalate alle spalle. Elisa le ha denunciate!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 28 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Elisa rivelerà a Don Ricardo la verità sulla morte di suo fratello mentre Salvador comincerà a sognare Diana.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 28 giugno 2023, alle ore 16.05, Elisa sarà sconvolta dall'aver scoperto di essere figlia di Don Ricardo. La ragazza diventerà ancora più insofferente e viziata, tanto da scatenare Diana e Blanca, che avranno un scontro con lei. Offesa dall'essere stata sgridata da quelle che ormai considera le sue sorellastre, deciderà di correre a casa del suo vero padre e di spifferare tutta la verità su Don Fernando e sul segreto che le Silva hanno custodito sino a ora. Intanto Salvador sognerà Diana. Al risveglio si chiederà se si sia trattato solo di un sogno e se invece siano dei ricordi del passato. Petra, stranita dal bacio di Celia, confiderà quello che è successo a Miguel.

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa tradisce le Silva e rivela tutto a Don Ricardo, suo padre

Elisa è sconvolta. La ragazza ha scoperto che Don Ricardo è il suo vero padre. La notizia ha lasciato tutti senza parole, Don Ricardo compreso. Questa novità ha però rinvigorito la giovane Elisa, che si convincerà di avere finalmente una grande opportunità per liberarsi delle sue sorellastre e fare esattamente come vuole lei. Il suo atteggiamento, sempre più dispotico, farà infuriare Diana e Blanca. Le due avranno uno scontro molto duro con la loro sorellina e lei, offesa per essere stata nuovamente sgridata, deciderà di vendicarsi e di tradirle. Si rifugerà dal suo vero padre e, decisa ad avere il suo appoggio, gli spiffererà tutta la verità sulla morte di Don Fernando. Per le Silva si metterà molto male. Il loro malefico zio avrà un asso nella manica per liberarsi di loro per sempre.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador sogna Diana

Salvador ha perso la testa e dopo aver scoperto che Diana gli ha mentito – o meglio tenuto nascosti alcuni segreti – ha deciso di ritornare al soldo di Don Ricardo. La memoria del Montaner comincerà però a ritornare e lo farà tramite i sogni. Salvador si ritroverà a sognare Diana ma non riuscirà a capire se si tratti di fantasie create dalla sua mente o se invece siano ricordi del passato. Bernardo lo aiuterà a fare chiarezza?

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Petra rivela a Miguel del bacio di Celia

In un momento di debolezza, Celia ha baciato Petra. I sentimenti della Silva sono ormai chiari ma nessuno sembra capirla, neanche sua sorella Francisca. Per la ragazza cominceranno i veri problemi e purtroppo sarà colpa anche dell'operaia. Petra, sconvolta, confiderà a Miguel quello che è successo e lui, sin da sempre geloso di Celia, inizierà a parlar male della Silva. Le voci – che circoleranno velocemente in fabbrica – costringeranno la sorella di Adela a trovare una soluzione al più presto e a cercare un modo per cancellare dalla sua mente pensieri che non dovrebbe avere.

