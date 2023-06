Sei Sorelle Anticipazioni dal 26 al 30 giugno 2023: Elisa scopre che Don Ricardo è suo padre e tradisce le sue sorelle!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 giugno 2023 di Sei Sorelle, la Soap Spagnola che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l'estate e in onda dal lunedì al venerdì su Rai1.

Puntata di Lunedì 26 giugno 2023

Adela e German non smettono di vedersi segretamente. Gabriel è sempre più geloso di Don Luis, che continua a interferire nella vita di Francisca. Il locandiere cerca di liberarsi del maestro ma si rende conto che non è così facile. Le Silva intanto sono pronte ad aprire il testamento del padre. Le attende una brutta sorpresa.

Puntata di Martedì 27 giugno 2023

Elisa, leggendo la lettera che le ha lasciato Don Fernando, scopre che il suo vero padre è Don Ricardo. Per la ragazza, ma anche per le sue sorelle, è un vero e proprio shock. Intanto Celia, in un attimo di debolezza, bacia Petra. La cosa complica il rapporto tra le due. Carolina invece ha la conferma che German la tradisca e si confida con la cognata Antonia, mostrandole le prove e chiedendole aiuto.

Puntata di Mercoledì 28 giugno 2023

Salvador comincia ad avere dei sogni su Diana ma non riesce a capire se si tratti solo di fantasticherie oppure di ricordi del passato. Petra, piuttosto sconvolta da quello che è successo con Celia, racconta tutto a Miguel. Diana e Blanca, colpite dalla verità su Elisa, cercano di parlare con la ragazzina ma finiscono per avere uno scontro con lei. La piccola Silva, decisa a vendicarsi, decide di rivelare a Don Ricardo la verità sulla morte di suo fratello.

Puntata di Giovedì 29 giugno 2023

Elisa ha deciso di voltare le spalle alle sue sorelle e ha raccontato a Don Ricardo la verità sulla morte del fratello. Il Silva denuncia Cristobal alla polizia per aver nascosto la morte di Don Fernando e per Adela si mette male. Donna Dolores, furiosa e oltraggiata da quanto successo al figlio, dice a Blanca che il suo fidanzamento con Rodolfo è sciolto.

Puntata di Venerdì 30 giugno 2023

Le Silva sono molto deluse dalla decisione di Elisa di raccontare tutto a Don Ricardo e mandano via la ragazzina da casa. Blanca è furiosa con la scelta di Donna Dolores di sciogliere il fidanzamento con Rodolfo e se la prende con Adela, dando a lei tutta la colpa di quanto accaduto. Adela è così costretta a rivolgersi alla signora Loygorri. La confessione di Petra a Miguel su quanto successo con Celia, finisce per mettere la ragazza nei guai. Tutti in città parlano di lei ma soprattutto le sue sorelle pensano che lei sia malata. Miguel intanto trova delle casse il cui contenuto è molto sospetto.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.