Sei Sorelle Anticipazioni 21 luglio 2023: Blanca in pericolo. Donna Dolores la vuole uccidere!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 21 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Donna Dolores sta avvelenando Blanca.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 21 luglio 2023 alle ore 16.10 su Rai1, scopriremo che Blanca sta correndo un grosso pericolo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Donna Dolores comincerà ad avvelenare la Silva con dell’arsenico nel caffè. La ragazza non si renderà conto di nulla anzi prometterà alla suocera di aiutarla ad avere notizie dal fronte. Cristobal, Marina e Carlitos faranno molta fatica a curare i soldati. Nell’ospedale da campo manca la morfina così come altre medicine. Il Loygorri dovrà trovare un modo per procurarsele il più in fretta possibile ed escogiterà un piano molto pericoloso.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca è in pericolo. Donna Dolores la sta avvelenando

Donna Dolores ha messo Blanca con le spalle al muro e l’ha costretta a fingere che tra loro sia tornato il sereno. Ma nonostante questa finta, la signora Loygorri non è riuscita a scrollarsi di dosso le malelingue che continuano a girare intorno alla Silva. Per questo motivo sarà costretta ad agire in un altro modo. Visto che Rodolfo continuerà a insistere per sposarsi con lei, Donna Dolores dovrà liberarsi personalmente – e senza dare nell’occhio – di Blanca. Comincerà quindi ad avvelenarla, mettendole dell’arsenico nel caffè.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca promette a Donna Dolores di procurare notizie su Cristobal

Cristobal, Marina e Carlitos stanno affrontando un momento molto difficile nell’ospedale da campo. Purtroppo mancano le medicine, compresa la morfina. Il medico è quindi costretto a operare senza anestetico. Il dottore capirà di dover trovare al più presto una soluzione e visto che nessuno sembra volerlo aiutare, dovrà agire da solo. Escogiterà quindi un piano per procurarsi il necessario ma rischierà la sua stessa vita.

Sei Sorelle Anticipazioni: Aurora aiuta Celia

Il Dottor Uribe vuole continuare a sottoporre Celia a cure sempre più dure e dolorose. L’infermiera Aurora, dopo aver scoperto il vero motivo per cui la Silva è in cura, si proporrà di aiutarla ma soprattutto di salvarla dalle pressioni del medico, sempre più accanito. Intanto Adela si recherà a trovare i figli di Trini e quello che scoprirà sarà agghiacciante. La Silva si impegnerà ad aiutare i bambini ma la sua presenza all’Ospizio farà infuriare Carolina. Sarà proprio in quello stesso luogo che Marianela si è rifugiata con il piccolo German e la Rivera avrà paura che la sua nemica sia giunta nel luogo per stanare lei.

