Sei Sorelle Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 luglio 2023: Diana bacia Salvador per fargli tornare la memoria

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Sei Sorelle, in onda dal 17 al 21 luglio 2023 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:05. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 17 luglio 2023

Diana non ha intenzione di demordere e vuole scoprire a tutti i costi quali loschi giri nascondi suo zio. La Silva informa Bernardo di voler aprire le misteriose casse nella fabbrica e scoprire cosa ci sia al suo interno. Francisca è molto felice di come siano andate le prove al Teatro Real mentre Gabriel teme che, con questo successo, la sua amata lasci l’Ambigù e lui. German va a trovare Adela in carcere e scopre che ha contratto il tetano mentre Donna Dolores rivela a Blanca di aver organizzato un nuovo piano per salvare la banca Loygorri e per accontentare suo figlio. Le due fingeranno di avere un ottimo rapporto nonostante la loro ormai chiara inimicizia. Per sancire questo patto e rendere Rodolfo contento, Blanca dovrà fare un discorso umiliante durante una cena importante.

Puntata in onda Martedì 18 luglio 2023

Diana rimprovera Salvador per il suo rapporto di lavoro con Don Ricardo. Il Montaner, infastidito da queste critiche, le risponde in modo molto freddo e piccato. La Silva, stanca di questa situazione, decide di giocarsi un’ultima carta per fargli tornare la memoria: baciarlo. Raimundo mostra di saperci fare come barista e convince Enrique a dargli il lavoro all’Ambigù. Adela viene finalmente rilasciata e rientra a casa proprio quando sua sorella Elisa sta per prendere il quadro della loro mamma. La donna non sa che tutto questo fa parte di un preciso accordo tra le sue sorelle e Don Ricardo.

Puntata in onda Mercoledì 19 luglio 2023

Francisca è furiosa con Gabriel che si è addormentato alle sue prove al Teatro Real. La ragazza comincia a dare credito alle parole di Don Luis e a credere che il Gutierrez possa non essere l’uomo adatto a lei. Cristobal cerca di incoraggiare Carlitos, molto spaventato da quello che sta succedendo al fronte. Grazie a queste parole, i due fanno fronte a un’emergenza e a salvare la vita a un soldato rimasto ferito. Salvador cerca di convincere Rodolfo a diventare complice dei traffici di Don Ricardo. I tre potrebbero dividersi i proventi del riciclo dell’oppio. Diana intanto riceve una visita dal suo passato. Alonso, un suo caro amico d’infanzia, è appena tornato in città.

Puntate in onda Giovedì 20 luglio 2023

Marianela si intrufola alla Ville de Paris e rapisce il piccolo German mentre Carolina mostra delle stoffe a Elisa e a Sofia. Blanca non riesce più a sopportare il comportamento di Donna Dolores e vorrebbe lasciare Rodolfo. Il Loygorri invece continua a ribadirle di amarla e le promette di fare tutto quello che può, per aiutarla a ricucire i rapporti con sua madre. Elisa cerca di farsi eleggere madrina del teatro mentre dopo il litigio con Gabriel, Francisca lascia l’Ambigù. Celia è in difficoltà. Il Dottor Uribe le fa una proposta veramente scandalosa.

Puntata in onda Venerdì 21 luglio 2023

Cristobal, Marina e Carlitos devono farsi forza per affrontare una nuova terribile difficoltà in Marocco. Hanno finito le medicine e devono operare senza morfina. Donna Dolores offre a Blanca del caffè avvelenato con l’arsenico; la signora Loygorri sta cercando di liberarsi della sua odiata nuora. La madre di Rodolfo ha però un'altra preoccupazione: suo figlio Cristobal. Blanca le promette di avere notizie dal fronte tramite un suo amico, Alonso, un pilota militare.

