Sei Sorelle Anticipazioni 17 luglio 2023: Donna Dolores mette Blanca con le spalle al muro. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 17 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Donna Dolores costringe Blanca a mentire e a fingere che tra loro vada tutto bene mentre Diana continuerà a indagare su Don Ricardo.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 17 luglio 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Diana continuerà a volerci vedere chiaro nei loschi traffici di Don Ricardo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap spagnola ci rivelano che la Silva informerà Bernardo di avere intenzione di scoprire il contenuto delle misteriose casse portate in azienda, anche a costo di mettersi di nuovo in pericolo. Francisca intanto sarà molto felice di come sono andate le prove al Teatro Real mentre Gabriel non riuscirà a essere entusiasta. Il ragazzo avrà paura che la sua amata si allontani dall’Ambigù e da lui. Donna Dolores comunicherà a Blanca di aver trovato un modo per andare d’accordo: fingere di essere tornate in pace. Solo così nessuno sospetterà della loro inimicizia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana non molla. Stanerà Don Ricardo

Diana sta indagando su Don Ricardo ed è certa che lo zio nasconda dei segreti molto loschi. La Silva sta però rischiando grosso, visto che qualcuno ha già tentato di metterla ko, dandole un colpo in testa e facendola svenire. Diana informerà Bernardo di non avere alcuna intenzione di demordere e di voler scoprire, a tutti i costi, quale sia il contenuto delle misteriose casse, ritrovate in azienda. Cosa nasconderanno? Don Ricardo potrebbe mettere di nuovo in pericolo la famiglia?

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Dolores mette Blanca fuori gioco

Rodolfo ha pregato Blanca di riconquistare la fiducia di Donna Dolores e la ragazza ha fatto di tutto per accontentare il suo fidanzato e riportare la pace tra lei e sua suocera. Purtroppo però Donna Dolores non ha alcuna intenzione di perdonare la Silva e certamente non ha alcun piacere che la ragazza sposi suo figlio. La signora Loygorri, costretta a cedere alle preghiere di Rodolfo, rivelerà a Blanca di aver trovato una soluzione per far credere a tutti che tra loro sia tornato il sereno. Le due fingeranno di aver recuperato un rapporto idilliaco, per salvare non solo la reputazione ma anche la Banca Loygorri, che non naviga in buone acque.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Gabriel teme di perdere Francisca

Francisca sta ottenendo sempre più successo e le prove al Teatro Real stanno andando a gonfie vele. La ragazza è felicissima e con lei pure Don Luis. Gabriel non riuscirà a dimostrare entusiasmo. Il ragazzo avrà infatti paura che la sua amata decida di non esibirsi più all’Ambigù e che alla fine scelga pure di chiudere con lui. Una prospettiva che piace ovviamente molto a Don Luis, che continuerà a pungolare la sua allieva, dicendole che il Gutierrez non è l’uomo adatto a lei. Intanto per Adela si metterà sempre più male. La Silva ha contratto il tetano in cella e ora sta molto male. German scoprirà che la sua adorata è malata, durante una delle sue visite. Avvertirà le sorelle Silva?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 17 al 21 luglio 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.