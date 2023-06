Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Donna Dolores avvelena Blanca! La Silva muore?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Donna Dolores farà di tutto per sbarazzarsi di Blanca anche ricorrere a metodi subdoli e terribili. La Silva si salverà oppure morirà? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai1.

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che tra Blanca e Donna Dolores le cose andranno malissimo. La signora Loygorri, per vendicarsi della Silva e per liberarsi di lei una volta per tutte, comincerà ad avvelenarla. Ma cosa succederà alla sorella di Adela? Morirà senza sapere neanche perché? Scopriamolo.

Anticipazioni Spagnole Sei Sorelle: Le Silva rivelano che Don Fernando è morto

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, le Silva decideranno di rivelare la morte del loro papà. Le ragazze troveranno un escamotage per far sembrare che Don Fernando sia tra le vittime di un tremendo naufragio, liberandosi così – una volta per tutte – del loro tremendo fardello. Tutti crederanno a questa versione ma purtroppo Elisa, decisa a ottenere quello che vuole, tradirà la sua famiglia e pugnalerà alle spalle Adela, Celia, Francisca, Blanca e Diana. La piccola di casa, scoperto di essere figlia di Don Ricardo, deciderà di rivelare al suo vero genitore, tutta la verità sulla sua famiglia. Il terribile Silva non si farà ovviamente sfuggire la ghiotta occasione di vendicarsi delle sue nipoti e svelerà a tutta Madrid del loro inganno.

Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Cristobal finisce in carcere. Donna Dolores medita vendetta

La verità su Don Fernando e sulle Silva verrà a galla e tutti pagheranno per aver mentito così spudoratamente. Cristobal finirà in prigione per aver aiutato le sorelle e per aver redatto un falso certificato di morte. Donna Dolores non riuscirà a sopportare una simile vergogna e mediterà vendetta contro Blanca e la sua famiglia. La ragazza riuscirà però a farsi perdonare da Rodolfo e a riprendere il loro fidanzamento, non senza però concedergli qualcosa di molto prezioso in cambio. La decisione del figlio di riaccogliere la ragazza come sua promessa sposa, manderà su tutte le furie la signora Loygorri, che si accorgerà di non riuscire a convincere il primogenito a darle retta. Da qui l'idea di liberarsi personalmente della sua odiata nuora.

Anticipazioni e Trame Spagnole della Soap Sei Sorelle: Donna Dolores avvelena Blanca

Visto che Rodolfo non vorrà darle retta e continuerà a voler sposare Blanca, Donna Dolores deciderà di fare da sé e di togliersi il pesante fardello di una nuora inaccettabile. La signora Loygorri comincerà a somministrare alla ragazza delle piccole quantità di veleno, ogni giorno, nella speranza di vederla stramazzare al suolo il più presto possibile. Peccato che i suoi piani vengano scoperti proprio dal suo primogenito che, sconvolto da quanto sta combinando la sua mamma, non solo la fermerà ma farà di tutto affinché lei non possa più nuocere alla sua promessa sposa. Come finirà? Donna Dolores dovrà accettare Blanca nella sua famiglia ma forse la ragazza non sarà destinata a rimanere al fianco di Rodolfo Loygorri bensì di un altro componente della facoltosa stirpe di banchieri.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.