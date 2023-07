Sei Sorelle Anticipazioni 25 luglio 2023: Francisca lascia Gabriel e torna a casa ma Rodolfo vuole di nuovo cacciarla!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 25 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca lascerà per sempre Gabriel ma il suo ritorno a casa farà infuriare di nuovo Rodolfo. Intanto Celia e Aurora cominceranno a mettere in atto il loro piano per imbrogliare il Dottor Uribe.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 25 luglio 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Francisca tornerà a casa Silvia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il suo ritorno lascerà completamente spiazzata Blanca e farà infuriare Rodolfo, che chiederà alla fidanzata di cacciare nuovamente la sorella. Intanto Petra cercherà di estorcere informazioni sulla fabbrica a Miguel ma senza ottenere alcun risultato mentre Celia e Aurora saranno alla ricerca di un finto fidanzato per la Silva, in modo da imbrogliare il Dottor Uribe. Blanca chiederà ad Alonso novità su Cristobal, così come aveva promesso a Donna Dolores.

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca torna a casa. Rodolfo è furioso!

Francisca ha deciso di abbandonare l’Ambigù e Gabriel. Dopo l’ennesima discussione con il Gutierrez, la cantante ha capito che il giovane barista non potrà mai capire il suo legame con il teatro e finirà per metterle i bastoni tra le ruote. Dovrà purtroppo dare retta a Don Luis, che da tempo la mette in guardia da Gabriel. La Silva farà quindi ritorno a casa, dove Blanca non l’accoglierà a braccia aperte. La ragazza sarà condizionata ancora una volta da Rodolfo, che le chiederà di intervenire e di cacciare nuovamente la sorella. Cosa deciderà di fare questa volta? Seguirà “gli ordini” del fidanzato o sarà solidale con Francisca?

Sei Sorelle Anticipazioni: Petra cerca informazioni sulla fabbrica ma Miguel la minaccia

Diana e Bernando non molleranno la presa e vorranno scoprire al più presto cosa stia nascondendo Don Fernando e cosa contengano le misteriose casse, trovate in fabbrica. Petra ha promesso loro di aiutarli e si riavvicinerà a Miguel, per estorcergli qualche informazione. Il ragazzo capirà il doppiogioco della sua ex fidanzata e irritato da questo comportamento, perderà la pazienza e minaccerà la ragazza di farsi da parte e di non mettersi in mezzo in cose che non la riguardano. L’operaia si farà intimorire da queste minacce oppure continuerà ad aiutare la Silva e l’avvocato?

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia e Aurora pronte a imbrogliare il Dottor Uribe

Aurora ha spinto Celia a liberarsi delle cure infernali del dottor Uribe ma per farlo dovranno ingannare il medico. Le due ragazze hanno escogitato un piano molto ingegnoso e fingeranno che Celia abbia trovato un fidanzato. Si metteranno alla ricerca di un giovane disposto a bluffare e a interpretare la parte del compagno della Silva e saranno pronte a imbrogliare il luminare. Intanto Blanca manterrà la promessa fatta a Donna Dolores e chiederà ad Alonso informazioni su Cristobal al fronte.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.