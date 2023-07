Sei Sorelle Anticipazioni 14 luglio 2023: Per Adela e Blanca non c'è più tempo da perdere!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 14 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che per Adela e Blanca le cose si complicheranno moltissimo...

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 14 luglio 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Blanca avrà non poche difficoltà a convincere Donna Dolores a dare il suo benestare al matrimonio con Rodolfo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Loygorri, vedendo che le cose stanno sfuggendo di mano a entrambe le donne, sarà costretto a intervenire. Intanto le condizioni di salute di Adela peggioreranno. La Silva ha contratto il tetano in cella. Salvador troverà Diana svenuta all’interno della fabbrica e le presterà soccorso. La ragazza però crederà che il Montaner non sia capitato là per caso e che sia lui il colpevole di quanto le è successo. Petra comincerà a parlare sempre più spesso e amabilmente con Bernando e scatenerà la gelosia furiosa di Miguel. Celia affronterà invece la prima seduta di elettroshock.

Anticipazioni Sei Sorelle: Rodolfo deve mediare tra Blanca e Donna Dolores

Blanca è capitolata. Dopo la partenza di Cristobal – ora impegnato in Marocco a curare i feriti, insieme a Marina – ha deciso di sposare Rodolfo e ha giurato di amare lui e solo lui. Il Loygorri, che sospetta che lei sia innamorata di suo fratello, l’ha voluta mettere alla prova e le ha chiesto di occuparsi lei di Donna Dolores. Blanca ci ha provato con tutte le forze ma la signora non vuole e non vorrà che lei torni nelle loro vite. Rodolfo dovrà intervenire per fare da mediatore tra le due donne e ottenere finalmente di sposare la Silva.

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela sta male

Le condizioni di salute di Adela si aggraveranno. Si scoprirà che purtroppo la Silva ha contratto il tetano in cella e che purtroppo la situazione sta diventando drammatica. Sia le sue sorelle che German cercheranno di aiutarla, così anche come la sua compagna di cella – inizialmente sua acerrima nemica – che comincerà a provare una certa simpatia per la donna, disposta ad ascoltare la sua drammatica storia e pronta a darle sollievo come e quando potrà. Intanto Celia affronterà la prima seduta di elettroshock.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Diana non si fida di Salvador

Diana sta indagando su Don Ricardo e suoi sicuri traffici illeciti. Ma durante le sue ricerche, in fabbrica, qualcuno l’ha colpita alla testa e l’ha tramortita. Salvador sarà il primo a trovarla e le presterà soccorso. La Silva non riuscirà però a fidarsi di lui e crederà che possa nasconderle qualcosa. Petra si intratterrà sempre più spesso in compagnia di Bernando e scatenerà la gelosia di Miguel.

