Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 13 luglio 2023, alle ore 16.10 su Rai1, ci rivelano che Elisa cercherà vendetta contro le sue sorelle. La ragazza escogiterà un modo subdolo per farla pagare alle Silva, convinta che siano state loro a boicottare il su debutto. Intanto Diana, messa in allarme da Bernardo, comincerà a indagare sulle strane merci arrivate in fabbrica e ordinate da suo zio. La ragazza si metterà però in un grosso guaio. Petra chiederà una mano a Carolina per migliorare le sue condizioni di vita, in cambio manterrà il segreto su di lei e il bambino,

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa pronta a vendicarsi delle sue sorelle

Elisa vuole vendetta. La festa del suo debutto è andata malissimo; nessuno si è presentato. La ragazza ha dato la colpa di tutto alle sue sorelle ma ignora che la vera responsabile sia Sofia, che ha voluto prendersi una rivincita su di lei. Inconsapevole di essersela presa con le persone sbagliate, la giovane comincerà a pensare a come punirle. Una prima mossa la farà quando cercherà di sottrarre il quadro che ritrae la loro mamma e che vorrebbe portare nella sua nuova dimora. La giovane sa quanto sia prezioso quel dipinto per tutte loro e proprio per questo non vede l’ora di poterlo avere tutto per sé.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana indaga su Don Ricardo ma…

Bernando ha cominciato a sospettare che Don Ricardo sia coinvolto in traffici illeciti. Deciso a stanarlo, ha comunicato tutto a Diana. La Silva ha così deciso di vederci chiaro e nella puntata di Sei Sorelle del 13 luglio 2023, la vedremo indagare all'interno della fabbrica e trovare delle strane casse. La Silva non riuscirà però ad andare sino in fondo perché qualcuno, comparso dietro le sue spalle, le darà un colpo in testa e la tramortirà.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Petra e Carolina stringono un accordo

Petra ha scoperto la verità su Carolina e sul “suo bambino”. L’operaia non è però corsa a raccontare tutto a German e tantomeno a Celia. Sfrutterà invece a suo vantaggio questo segreto. La ragazza chiederà alla Rivera di aiutarla a migliorare la sua condizione economica, in cambio del suo silenzio. Si tratterà di un ricatto di cui, ve lo anticipiamo, Petra comincerà a pentirsi molto presto.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.