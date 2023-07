Sei Sorelle Anticipazioni 19 luglio 2023: Un ritorno dal passato sconvolge Diana!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 19 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Diana sarà delusa dal suo fallimento con Salvador ma il ritorno di un amico dal passato, le farà tornare il sorriso.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 19 luglio 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Diana dovrà arrendersi alla sconfitta. Salvador non ricorderà nulla del loro passato e per la Silva sarà arrivato il momento di gettare la spugna. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Diana tornerà in parte a sorridere grazie al ritorno a Madrid, di una sua vecchia conoscenza. Di chi si tratterà? Intanto Francisca se la prenderà con Gabriel. Il ragazzo si addormenterà durante le sue prove a teatro e la cantante comincerà a credere che Don Luis abbia ragione e che il locandiere non sia proprio l’uomo che fa per lei. Al fronte, Cristobal cercherà di infondere coraggio a Carlitos soprattutto quando i due dovranno occuparsi di un soldato gravemente ferito. Salvador, ormai invischiato nei traffici di Don Ricardo, tenterà di convincere Rodolfo a diventare complice del riciclaggio del denaro ottenuto dalla vendita dell’oppio.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana sconvolta dal un ritorno dal passato

Diana ha baciato Salvador nella speranza che lui si ricordasse finalmente di loro. La ragazza ha tentato il tutto per tutto per scuotere il Montaner e per allontanarlo da suo zio, che ormai sembra controllarlo completamente. Il suo tentativo è stato però vano. Il direttore non ha per nulla riacquistato la sua memoria. Per Diana sarà una grande sconfitta, che la metterà di cattivo umore. Ma un ritorno dal passato potrebbe farle tornare il sorriso. La Silva ritroverà Alonso, un suo vecchio e caro amico di infanzia, tornato a Madrid e molto contento di rivederla. Tra loro potrebbe nascere qualcosa!

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca furiosa conto Gabriel

Francisca è felicissima di aver ottenuto una parte ne Le Nozze di Figaro e non vede l’ora di debuttare. Peccato che Gabriel non mostri molto entusiasmo per questo successo. Il ragazzo finirà addirittura per addormentarsi durante le prove della sua fidanzata e scatenerà la sua ira. La Silva comincerà a pensare che Don Luis abbia ragione e che il locandiere non sia l’uomo adatto a lei. Questo provocherà una grossa frattura tra i due e permetterà al maestro di tornare nelle grazie della sua allieva… che scoprirà però presto che Don Luis non è stato del tutto sincero con lei.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador chiede a Rodolfo di diventare complice di Don Ricardo

Al fronte, Cristobal infonderà coraggio a Carlitos e lo spronerà a non mollare. I due affronteranno insieme diverse emergenze e dovranno curare un soldato rimasto gravemente ferito. Il medico si renderà conto, giorno dopo giorno, che la situazione sta degenerando e che l’ospedale da campo, frettolosamente organizzato, non è pronto a gestire tutte le difficoltà che stanno incontrando. A Madrid invece, Salvador chiederà a Rodolfo di diventare complice dei traffici di Don Ricardo e di aiutare il Silva e lui a riciclare il denaro sporco, ottenuto dalla vendita illegale di oppio.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.