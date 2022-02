Sanremo 2022, Prima Serata: la Scaletta con gli Ospiti e i Cantanti in gara

Anticipazioni TV

Al via Stasera la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco cosa ci riserva il programma della prima serata in onda su Rai 1 a partire dalle 20.45: Scaletta Ospiti e Cantanti in gara.

Al via Stasera, martedì 1° Febbraio 2022, la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, diretta per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Nel rispetto delle norme anti-contagio torna anche il pubblico in sala, la capienza dell'Ariston sarà al cento per cento ma secondo le norme vigenti si entrerà solo con super green pass: "Non sarà il Sanremo del ritorno alla normalità, ma neanche quello dell’anno scorso. Diciamo che mi augurerei una via di mezzo". Queste le parole del direttore artistico ad un passo dal debutto della nuova edizione, in onda su Rai1, Rai Radio2 e RaiPlay a partire da stasera fino al prossimo 5 febbraio. L'appuntamento con la Prima Serata è per le 20.45 e Amadeus non sarà certo solo, come lo scorso anno infatti, diversi nomi importanti sono stati annunciati alla co-conduzione. Partendo da un'icona del cinema italiano, Ornella Muti, che accompagnerà Amadeus nella serata introduttiva. Non mancheranno inoltre anche grandi Ospiti: attori, cantanti e grandi mattatori come Fiorello, che ha accolto l'invito del suo amico Amadeus, tornando sul palco dell'Ariston anche per questa stagione 2022. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio la Scaletta di Stasera, i Cantanti in gara, gli Ospiti e tutte le Novità.

Festival di Sanremo 2022, Prima Serata: Ornella Muti alla conduzione, Raoul Bova, Nino Frassica e Claudio Gioè Ospiti

Nella Prima serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di omaggiare un settore fortemente toccato della pandemia, volendo accanto a sé una grande icona del cinema italiano: Ornella Muti. Sarà l'attrice infatti a tagliare il nastro di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Lei, con 50 anni di carriera alle spalle, ma al suo primo debutto sul palco dell'Ariston, ha ammesso timidamente: "Ho un po' di paura". Ma non sarà l'unica attrice a presenziare stasera, per questo debutto sono stati annunciati anche Raoul Bova, in procinto di ereditare da Terence Hill la celeberrima serie di Don Matteo, e Nino Frassica, suo collega e volto storico della Fiction di Rai1. E ancora Claudio Gioè, sul palco di Sanremo per presentare la seconda stagione di Makari.

Måneskin, Meduza e il campione Matteo Berrettini Ospiti Stasera sul Palco dell'Ariston

Super ospiti della Prima Serata i Måneskin, che dopo la vittoria dello scorso anno tornano sul palco dell'Ariston chiudendo un anno trionfale fatto di successi e riconoscimenti internazionali come il Primo Posto conquistato nell'edizione 2021 dell'Eurovision Song Contest. Ospiti anche i Meduza, trio di producer italiani di fama mondiale - composto dai milanesi Mattia Vitale, Simone Giani, Luca De Gregorio - tra i più ascoltati nel mondo della musica dance. Dallo sport superospite della prima serata sarà Matteo Berrettini, appena tornato dall'Australia dove ha guadagnato la semifinale dello Slam, contro il campione Rafael Nadal negli Australian Open.

La Scaletta dei Cantanti in gara nella Prima Serata del Festival di Sanremo 2022

La Scaletta della serata prevede l’esibizione della prima metà dei 25 Cantanti e Brani in gara (12) che saranno votati dalla Sala stampa, quest’anno divisa equamente tra carta stampata, tv e radio. Scopriamoli in ordine di esecuzione:

Achille Lauro con l' Harlem Gospel Choir – Domenica

con l' – Domenica Yuman - Ora e qui

- Ora e qui Noemi - Ti amo non lo so dire

- Ti amo non lo so dire Gianni Morandi - Apri tutte le porte

- Apri tutte le porte La Rappresentante di Lista - Ciao, ciao

- Ciao, ciao Michele Bravi - Inverno dei fiori

- Inverno dei fiori Massimo Ranieri - Lettera al di là del mare

- Lettera al di là del mare Mahmood e Blanco - Brividi

- Brividi Ana Mena - Duecentomila ore

- Duecentomila ore Rkomi - Insuperabile

- Insuperabile Dargen d'Amico - Dove si balla

- Dove si balla Giusy Ferreri - Miele

