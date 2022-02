Sanremo 2022: Claudio Gioè, protagonista di Màkari, ospite stasera di Amadeus

Anticipazioni TV

Chi è l’attore siciliano Claudio Gioè protagonista fra giallo e commedia della fiction Rai di grande successo Màkari, ospite stasera di Amadeus al Festival di Sanremo.

Da alcuni anni ha anticipato il rientro a casa di tanti figli del sud, prima della pandemia. Dopo anni a Roma e una carriera apprezzata come attore, Claudio Gioè sale stasera sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2022, ospite di Amadeus, per presentare la seconda stagione della fiction sicula di grande successo, Màkari. Saverio, insieme al caro Piccionello, continuerà la sua bella vita di scrittore squattrinato e orgoglioso nullafacente a Màkari.

Una serie di Michele Soavi, in onda in prima visione Rai 1 per tre serate dal 7 febbraio, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri edite in Italia da Sellerio, l’editore palermitano di Camilleri e del commissario Montalbano.

Chi è Claudio Gioè

Nato proprio a Palermo, Claudio Gioè ha fatto in tempo di completare il Liceo Classico nella sua città prima di trasferirsi a Roma, dove si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Per lui una formazione con seminari di Luca Ronconi, esperienze anche nel canto e nella danza, prima di esordire a teatro. Per il cinema il primo ruolo è del 1998 in The Protagonists di Luca Guadagnino, prima di consolidare la sua carriera con apparizioni ne I cento passi (2000) e La meglio gioventù (2003) di Marco Tullio Giordana. Tra gli altri film, Passato prossimo di Maria Sole Tognazzi, Piano, solo e Mamma o papà? di Riccardo Milani, La matassa, al fianco dei corregionali Ficarra & Picone, Boris il film, La mafia uccide solo d’estate di Pif, altro siciliano, Senza nessuna pietà di Michele Alhaique.

In parallelo è sempre più attivo nelle produzioni televisive, come le miniserie Operazione Odissea e Paolo Borsellino di Gianluca Maria Tavarelli, Il capo dei capi del 2007, in cui interpreta Totò Riina, che ha anche pubblicamente apprezzato la performance di Gioè. Poi arriva Squadra antimafia - Palermo oggi, Il tredicesimo apostolo, Vite in fuga, Sotto copertura, la fiction tratta da La mafia uccide solo d’estate e, infine, l’esperienza di grande successo in termini di ascolti e apprezzamento della critica di Màkari.

Chi è Saverio Lamanna, il personaggio di Claudio Gioè in Màkari

Saverio è stato un giornalista di belle speranze, che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce del sottosegretario Giulio Racano. Ma improvvisamente, a causa di un banale incidente, perde tutto e si ritrova, sbeffeggiato e squattrinato, a dover riparare nella vecchia casa di vacanza dei genitori, a Màkari. E qui comincia la sua nuova vita. A Màkari Saverio ritrova l’amicizia del caro Piccionello, riesce a buttarsi dietro le spalle la carriera in frantumi e cerca un suo nuovo destino, quello di scrittore. Ma soprattutto si innamora di una ragazza che lavora al ristorante di Marilù: Suleima.

A questo link trovate tutti i dettagli, le anticipazioni e le news sul Festival di Sanremo 2022.