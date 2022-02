Sanremo 2022, Raoul Bova Super Ospite: Stasera sul palco dell'Ariston il nuovo Don Matteo

Anticipazioni TV

Pronto a ereditare il ruolo di protagonista in Don Matteo, Raoul Bova è all'Ariston al Festival di Sanremo 2022 in qualità di superospite. Come vanno ultimamente la sua vita privata e la sua carriera?

Raoul Bova sarà il super ospite di Sanremo 2022 durante la prima serata del Festival della Canzone, il 1° febbraio: l'attore ha un buon motivo per presenziare all'Ariston accanto ad Amadeus, perché è in procinto di ereditare da Terence Hill la celeberrima serie di Don Matteo. Ma come va a Raoul nell'ultimo periodo, sul fronte lavorativo e sentimentale?

Raoul Bova a Sanremo 2022: curiosità sulla sua vita privata

Il neocinquantenne Raoul Bova, super ospite nella prima puntata del Festival di Sanremo 2022, sta attraversando un periodo felice nella sua vita privata: dal 2013 è compagno dell'attrice Rocío Muñoz Morales (classe 1988), nata a Madrid e conosciuta sul set di Immaturi - Il viaggio (2011), quando non aveva ancora divorziato dalla moglie Chiara Giordano, che sposò nel 2000. I due hanno due figli (Alessandro Leon e Francesco) e si sono separati nel 2013, poi Raoul e Rocío hanno dato alla luce Luna e Alma, rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Com'è evidente da alcuni post di Instagram, Raoul pare aver trovato un equilibrio sentimentale, che nel suo caso pare inscindibile dal grande affetto per tutti i suoi figli. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno recitato per la prima volta insieme però solo nella fiction Mediaset Giustizia per tutti (2021, in attesa di messa in onda), dove Raoul veste i panni di un uomo ingiustamente accusato dell'omicidio di sua moglie.





A Sanremo 2022 passando da cinema e fiction: la carriera di Raoul Bova

Raoul Bova è apparso l'ultima volta sul grande schermo in Torno indietro e cambio vita (2015), al fianco di Ricky Memphis: un momento importante, perché recitò un'ultima volta per Carlo Vanzina, scomparso nel 2018 e regista di quel Piccolo grande amore che nel 1993 lo lanciò definitivamente come attore e sex symbol. Raoul fino a pochi anni prima si era infatti dedicato a una carriera sportiva come nuotatore specialità dorso, chiusa nel 1990.

Molto più intenso il percorso televisivo di Bova negli ultimi anni: ormai tutti sanno che sarà Don Massimo nella prossima stagione di Don Matteo (in onda dal 10 marzo), dove Terence Hill gli passerà il testimone.

Poco prima in tv è stato Papa Sisto IV in I Medici (2018), ha ripreso un suo vecchio ruolo in Ultimo - Caccia ai Narcos (2018), ha recitato nelle miniserie Made in Italy! e Buongiorno, mamma tra il 2019 e il 2021, e ha codiretto il docufilm Ultima gara, andato in onda nel 2021 su Canale 5.